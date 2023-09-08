Производителя молока оштрафовали за удержание высоких цен в Казахстане

За нарушение антимонопольного законодательства оштрафовали производителя молока ТОО "Ак-Булак продукт", передаёт BaigeNews.kz.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетысу завершил расследование в отношении товарищества.

"В действиях фирмы выявлен факт антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на молоко жирностью 2,5 процента в мягкой упаковке. По итогам расследования вынесено предписание об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции и возбуждено дело об административном правонарушении", - сообщили в агентстве.

Судом предписание и административное дело рассмотрено в пользу департамента. Товарищество привлечено к административной ответственности на общую сумму 755 337 тенге.