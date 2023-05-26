Проект tax free предлагают продлить и расширить в Казахстане

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Пилотный проект tax free планируют продлить до конца 2024 года в Казахстане и реализовать его ещё и в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.



Пока проект действует в Астане, Алматы и Туркестане.

"Недавно акимат Шымкента выразил заинтересованность и готовность представителей бизнеса принять участие в пилотном проекте", - сообщили в ведомстве.

Различные маршруты на туристическом рынке проходят через Туркестан, Тараз, Ташкент, Самарканд на крупных маршрутах "Великого Шелкового пути", расположенных в непосредственной близости от Шымкента, через который проходит транспортный коридор "Западная Европа-Западный Китай", соединяющий Азию и Европу. Кроме того, на территории города находится курган "Цитадель", входящий в топ-50 туристической карты РК.

"Учитывая расширение географии и количества участников, проектом нормативно-правового акта Комитетом государственных доходов предлагается срок проведения пилотного проекта продлить на 18 месяцев до 31 декабря 2024 года. Также расширение географии и продление срока проведения пилотного проекта поддерживает оператор - международная компания "Global Blue Казахстан", - отметили в Минфине.

В ведомстве считают, что проект поможет развитию туризма в Казахстане и привлечению иностранных гостей путём компенсации суммы налога на добавленную стоимость физлицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Проект размещён на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов и открыт для публичного обсуждения до 8 июня.