Проект по спасению Иртыша готовят казахстанские учёные

Учёные боятся, что Иртыш может повторить судьбу Арала, поэтому решили действовать на опережение рисков обмеления реки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.



Учёные создают онлайн-карту состояния трансграничной реки Иртыш - компьютерную программу, которая проконтролирует полноводность и биосостав водной артерии.

Доктор технических наук Валентина Колпакова мониторит русло Иртыша с помощью выбранных 17 точек сбора для проб воды. Эти пробы тщательно анализируют - изучают изменения в биосоставе воды и иловых отложений, влияющих на её качество.

Учёные отмечают, что бассейн Иртыша сегодня загрязняют цинком и медью. Грязные стоки попадают из притоков – рек Глубочанки, Брексы и Красноярки. Они находятся вблизи хвостохранилищ металлургических предприятий. В середине прошлого века рудные породы складировали в поймах рек без серьёзной фильтрации.

"Влияние на реку Иртыш оказывают не только промышленные, но и сельскохозяйственные предприятия, которые вносят загрязнение в данный водоток, а также это относится и к влиянию климата", - отмечает Валентина Колпакова.

По словам профессора Бориса Щербакова, популяция птиц в пойме Иртыша снизилась как минимум на 100 тысяч особей. Больше птичьих островов в Павлодаре. На этом участке Иртыш мелеет. Этой весной паводковые воды затопили лишь 40% поймы. Столь низкого уровня воды гидрологи не фиксировали с 2012 года.

Биолог Иван Раделюк пытается добиться снижения промышленных выбросов, ужесточить ответственность за загрязнение реки.

"Всё ещё ведётся разработка Водного кодекса Республики Казахстан, и в данный момент в рабочей группе обращаются из разных сторон как усилить ответственность недропользователей для того, чтобы обязать их призвать, исключить все возможные лазейки в законе, чтобы они обеспечивали соответствующее качество в реке", - говорит биолог.

Отмечается, что на качество воды влияет и хозяйственная деятельность соседнего Китая. Поскольку внушительную часть вод Черного Иртыша забирает канал "Иртыш – Карамай" в Китае, сохранять баланс трансграничной реки необходимо совместными усилиями трёх государств – Казахстана, России и Китая.