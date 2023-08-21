Призывавшего 300 человек идти к Акорде осудили в Астане

Осужден основатель незаконного фонда "Архитекторы будущего", бизнесмен Марат Абиев, передаёт BaigeNews.kz.

Приговор вынес межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Под арестом осуждённый находился с конца ноября 2022 года.

По данным суда, Абиев обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, а также в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершйнной при проведении публичных мероприятий.

Судом установлено, что Абиев в 2019 году основал компанию с видом деятельности "Развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство". В мае-июне 2020 года он завёз из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В августе 2020 года, до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, Абиев снял фильм "Архитекторы будущего".

В данном фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400 процентов урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.

В сентябре 2020 года Абиев, осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его в YouTube.

Более того, в октябре 2020 года он обратился в госорганы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании. В этих обращениях он также указал зведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в четыре раза показатель по Северному Казахстану.

Далее Абиев в январе 2021 года основал без юридической регистрации сообщество Genezis (фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану. В рамках деятельности данного объединения Абиев организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставить пять миллионов гектаров земли. Он ввёл в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта он привлёк со всего Казахстана участников объединения Genezis в Астану. Мероприятие не состоялось.

26 ноября 2022 года Абиев собрал в ночном клубе Астаны более 300 человек, где публично продемонстрировав фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта. Участников незаконной акции задержали.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела, отметили в суде.

Абиев признан виновным в совершении вышеописанных преступлений и осужден к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на пять лет.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Приговор не вступил в законную силу.