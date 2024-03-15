Примером должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных – Токаев

Примером для общества должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что это актуально в условиях современной геополитической ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

В этой связи Токаев отметил видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева.

"Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных. Это особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации.

В этой связи хочу особо отметить нашего знаменитого писателя, видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Он уникальная личность и писатель-классик, оставивший неповторимый след в укреплении духовности нашего народа, внесший огромный вклад в развитие нашего государства. Я работал с Абишем Кекилбайулы и близко знал его. Он был по-настоящему крупной фигурой, человеком высокой внутренней культуры. Абиш Кекилбаев никогда ни о ком не говорил плохо, не противопоставлял людей друг другу, относясь ко всем с уважением и любовью.

Многие приезжали к нему с других регионов нашей страны, чтобы выразить ему почтение и просто поговорить с ним. Двери его дома всегда были открыты для всех. После встреч с ним люди воодушевлялись и окрылялись. Он был далек от мелких праздных разговоров, много думая и рассуждая на темы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Одним словом, Абиш Кекилбаев был большим интеллектуалом и мудрым человеком", - сказал Токаев.