Приговор по делу о хищении при строительстве дамбы вынесли в Костанае

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Суд вынес решение по делу о хищении бюджетных денег при строительстве дамбы в посёлке Шили Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Приговор вынесли двум из трёх подсудимых. Они получили по шесть лет лишения свободы. Бывшего руководителя отдела ЖКХ Джангельдинского района, который тоже проходил по делу, от уголовной ответственности освободили. Суд установил, что к присвоению финансов он непричастен, а допустил лишь преступную халатность: подписал акты выполненных работ, не проверив достоверность сведений. Сроки давности привлечения его к уголовной ответственности истекли.

В хищении особо крупной суммы виновными признаны подрядчик и представитель технадзора. В общей сложности при возведении гидросооружения они присвоили примерно 80 миллионов тенге. В результате объект стоимостью почти 200 миллионов тенге был построен некачественно и сдан с браком. Сначала дамба дала течь, а этой весной её полностью смыло.

"Совершённое хищение в особо крупном размере относится к тяжкому преступлению. Оно совершено группой лиц по предварительному сговору. Ущерб не возмещён. Поэтому суд с учётом всех обстоятельств дела назначил Алину и Дюсембаеву наказание в виде лишения свободы", — сказал судья городского суда №2 Костаная Сатыбалды Оразбай.