Президент Казахстана: Нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", обратился к казахстанцам с важными словами в непростое для страны время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В такое непростое время главное для нас – сохранять единство и сплоченность. Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество. Как я уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию. Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты", - сказал он.
По словам президента, в судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания.
"История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм", - отметил глава Казахстана.
Токаев считает, что любой кризис несет не только испытания, но и раскрывает в каждом из нас скрытые силы и способности, создает новые возможности.
"Рано или поздно все, что так или иначе мешает нашему прогрессу, будет смыто потоком истории и уйдет в небытие. Поэтому нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния. Путь к прогрессу всегда извилист и тернист. Но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни", - заметил президент страны.
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