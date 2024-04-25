Президент Казахстана: Нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", обратился к казахстанцам с важными словами в непростое для страны время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В такое непростое время главное для нас – сохранять единство и сплоченность. Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество. Как я уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию. Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты", - сказал он.

По словам президента, в судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания.

"История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм", - отметил глава Казахстана.

Токаев считает, что любой кризис несет не только испытания, но и раскрывает в каждом из нас скрытые силы и способности, создает новые возможности.