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KZgovernment Сегодня, 20:44
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Фото: KZgovernment

Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ

В понедельник, 19 сентября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Телеграм-канал UKIMET
 
В городе Абу-Даби запланированы встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, заместителем премьер-министра, министром Администрации президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном и представителями деловых кругов страны. Также ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих соглашений.

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#визит #Смаилов #ОАЭ
Сегодня, 20:44
101
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