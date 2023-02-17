Предпринимателю начислили необоснованный налог за рекламу

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Антикоррупционная служба выявила необоснованное начисление налогов за рекламу предпринимателю. Изучение эскизных материалов показало, что размещаемые объекты согласно Закона "О рекламе" являются вывеской и не подходят под описание рекламы, передает BaigeNews.kz.

Однако управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астана включило предпринимателя в реестр налогоплательщиков за рекламу. По рекомендации Антикорслужбы предпринимателя исключили из списка налогоплательщиков. Сэкономленная сумма по налогам составит более миллиона тенге.

В Антикоррупционной службе сообщили, что одна из целей проекта — заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки, таких как кредиты, гранты, субсидии.