Пожар в автобусе произошёл в Шымкенте
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
110Фото: МЧС РК
Пожар в рейсовом автобусе произошёл вечером в Шымкенте. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло возгорание общественного траспорта. Незамедлительно на вызов приехали спасатели. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Подробности инцидента выясняются. Известно, что транспортное средство находилось на ремонте.
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