Пожар в автобусе произошёл в Шымкенте

Сегодня, 21:31

Сегодня, 21:31

Пожар в рейсовом автобусе произошёл вечером в Шымкенте. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло возгорание общественного траспорта. Незамедлительно на вызов приехали спасатели. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Подробности инцидента выясняются. Известно, что транспортное средство находилось на ремонте.



