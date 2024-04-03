  • 3 Апреля, 22:20
  • BAIGENEWS

Пожар в автобусе произошёл в Шымкенте

Сегодня, 21:31
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: МЧС РК

Пожар в рейсовом автобусе произошёл вечером в Шымкенте. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло возгорание общественного траспорта. Незамедлительно на вызов приехали спасатели. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Подробности инцидента выясняются. Известно, что транспортное средство находилось на ремонте.  

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