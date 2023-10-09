Повысить уровень общественной безопасности поручил президент Казахстана главе МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что глава Министерства внутренних дел РК проинформировал президента страны о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадств по стране. Отмечено повышение уровня безопасности на улицах.

Министр доложил о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних.

В ходе встречи он рассказал о работе по противодействию интернет-мошенничествам. По словам министра, с начала года заблокировано 37 миллионов звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.

Кроме того, Ержан Саденов представил информацию о реализации Комлексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Он отметил, что силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.

В заключение министр сообщил о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.