После паводков начнётся новый этап развития сёл – Глава государства

После окончания паводков сёла обретут совершенно новый облик. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Алапат тасқын" должен стать своеобразным водоразделом, отделяющим нас от эпохи "потерянного времени" и мнимых достижений. Совсем скоро вода отступит и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра", - сказал президент.

Он выделил несколько положительных моментов, которые принесли с собой паводки.

"Во-первых, в период наводнения укрепилось единство нашего народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников. Во-вторых, конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач", - сказал Токаев.

Президентт отметил, что после окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик. В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию, подчеркнул глава государства.