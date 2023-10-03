Поручения по закону о возврате активов дал Токаев министру юстиции
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра юстиции Азамата Ескараева об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев текущего года и о планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz.
Азамат Ескараев доложил президенту о принимаемых законодательных мерах - о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции.
Глава государства был проинформирован о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.
Президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.
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