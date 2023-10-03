Поручения по закону о возврате активов дал Токаев министру юстиции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра юстиции Азамата Ескараева об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев текущего года и о планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz.

Азамат Ескараев доложил президенту о принимаемых законодательных мерах - о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции.

Глава государства был проинформирован о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

Президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.