Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете

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Полуторогодовалый малыш из города Кокшетау заразился корью при контакте с больным, прибывшим из Египта на одном с ним самолете. Как выяснилось, ребенок не был привит против кори по причине отказа родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в мире существует угроза распространения кори, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпиднадзора за этой болезнью. Осложнение эпидемиологической ситуации по кори на начало 2023 года уже отмечается в странах ближнего зарубежья. В Казахстане зарегистрировано 242 случая подозрения на корь, из них лабораторно подтверждено 147 случаев", - сказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.

Как было отмечено, среди зараженных 71% - непривитые дети, 12% - с неизвестным прививочным статусом. Среди непривитых 61% составляют дети, родители которых отказались от профилактических прививок.

Всего за последние пять лет в Акмолинской области регистрация заболеваемости корью отмечалась с апреля 2018 года по апрель 2020 года. В 2020 году зарегистрировано 59 случаев, среди детей - 44 случая, в том числе среди непривитых – 42.

В регионе было зарегистрировано два летальных случая от кори. В Целиноградском районе скончался ребенок, 2011 года рождения, который не был привит по медпоказаниям, в городе Кокшетау умер взрослый, 1967 г.р., с неизвестным прививочным статусом. Заболевшие имели сопутствующие болезни, что привело к смерти при заражении инфекцией.

"В 2021 - 2022 годах лабораторно подтвержденных случаев кори в регионе не было. С начала 2023 года зарегистрировано шесть случаев подозрения на корь, из которых пять не подтверждены. В апреле зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай у полуторагодовалого ребенка из города Кокшетау. Ребенок был не привит против кори по возрасту по причине отказа родителей по личным убеждениям. Он был контактным с больным, прибывшим из Египта на одном самолете", - отметила Мусина.

Единственной защитой от кори остаётся вакцинация. Плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация - в 6 лет.

В 2023 году первой вакцинации подлежит 11816 детей, охват в первом квартале составил 25,1%, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение на 1,5%.