- Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете 02:01 272
- Главбуха отдела образования Талдыкоргана задержали с миллиардом тенге 01:25 316
- В Павлодарской области ветром сорвало крышу больницы 00:32 435
- Возле Алматы произошло землетрясение 15.04.2023 420
- Metallica выпустила новый альбом после семи лет молчания 15.04.2023 500
- Житель Актау спас сову 15.04.2023 404
- Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях 15.04.2023 372
- Циклон с Чёрного моря атакует Казахстан: погода на 16 апреля 15.04.2023 438
- Казахстанские теннисистки проиграли соперницам из Польши 15.04.2023 468
- Движение восстановлено ещё на нескольких республиканских трассах 15.04.2023 430
- Соцподдержку военнослужащих обсудили в регионах Казахстана 15.04.2023 440
- В ДТП на трассе Караганда — Сарань погиб мужчина 15.04.2023 436
- Из-за ветра, метели и снега отключилась ЛЭП длиной 460 километров 15.04.2023 463
- В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь 15.04.2023 662
- Буллинг в школах: Министр просвещения обратился к родителям 15.04.2023 539
- Движение восстановлено на ранее закрытых трассах в двух регионах страны 15.04.2023 644
- Пьяного мужчину спасли от прыжка с четвёртого этажа в Атырау 15.04.2023 480
- Стрельба и взрывы: в Судане начались столкновения между армией и спецназом 15.04.2023 635
- Какие авиарейсы задержали из-за непогоды в Казахстане 15.04.2023 509
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 1398
- Благодаря Рыбакиной Казахстан пробился на Кубок Билли Джин Кинг 15.04.2023 688
- Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай 15.04.2023 858
- Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане 15.04.2023 515
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 4032
- Разрешено движение по ранее закрытым трассам Акмолинской и Костанайской областей 15.04.2023 655
- Более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские по заснеженным трассам 15.04.2023 481
- В Казахстан в апреле пришла зима 15.04.2023 629
- Актёры русского театра сыграли Козы Корпеш и Баян-Сулу 15.04.2023 563
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 764
- Токаев поздравил призёров чемпионата Азии 15.04.2023 626
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 689
- Креативный видеоролик ко Дню влюблённых опубликовала ТРК Президента 15.04.2023 696
- "У меня нет своего авто" — министр экологии о себе, смоге и сайгаках 15.04.2023 794
- Большинство продуктов в Улытау дороже, чем в Астане — Смаилов 15.04.2023 602
- Герофорд, Симменталь и Ангус: где в Казахстане разводят самый "премиальный" скот 15.04.2023 820
- Взрыв раздался после выступления премьер-министра в Японии 15.04.2023 761
- Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости СOVID-19 15.04.2023 741
- Почему Президент заговорил о нейросетях и искусственном интеллекте 15.04.2023 617
- Казахстанцы отмечают День влюблённых — Козы Корпеша и Баян-Сулу 15.04.2023 836
- Токаев поздравил православных с Пасхой 15.04.2023 613
- Казахстанка выиграла суд против "Правительства для граждан" 15.04.2023 1190
- Telegram-канал для владельцев дронов открыл регулятор Казахстана 15.04.2023 632
- Получившим повестку в армию россиянам запретили выезд из страны 15.04.2023 875
- Какие браки распадаются в Казахстане чаще всего 15.04.2023 1108
- В WhatsApp появятся новые функции 15.04.2023 872
- Бомжи на остановках и перебои с водой. На что ещё жаловались астанчане акиму 15.04.2023 951
- Авиарейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды 15.04.2023 815
- Водителей Астаны предупредили о гололёде 15.04.2023 904
- Виновному в гибели казахстанского тренера на Иссык-Куле вынесли приговор 14.04.2023 821
- Убийство школьника и суицид его друга потрясли село в Алматинской области 14.04.2023 3899
- Движение ограничено на восьми участках республиканских трасс в Казахстане 14.04.2023 822
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 956
- Выставка столичных художников ADYR-ASPAN открылась в Астане 14.04.2023 1437
- Победы Рыбакиной и Путинцевой: как прошёл первый день Кубка Билли Джин Кинг в Астане 14.04.2023 1095
- Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области 14.04.2023 778
- В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона 14.04.2023 895
- Сплошной гололёд: движение транспорта ограничили на выезде из Астаны 14.04.2023 931
- Крупный пожар в Конаеве: видео поделились в ДЧС 14.04.2023 865
- Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши 14.04.2023 943
- Как рост цен на бензин в Казахстане повлияет на стоимость такси - эксперт 14.04.2023 918
- Состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана 14.04.2023 975
- Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане 14.04.2023 853
- Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею 14.04.2023 949
- Мировой лидер по управлению водными ресурсами заходит в Казахстан 14.04.2023 928
- Автомобильные мосты в трех областях Казахстана проверят на прочность 14.04.2023 865
- Прямой авиарейс в Сингапур хотят открыть из Казахстана 14.04.2023 1044
- На КТК возобновили перекачку казахстанской нефти 14.04.2023 865
- Казахстан выиграл первый матч у Польши в Кубке Билли Джин Кинг 14.04.2023 1179
- Просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле 14.04.2023 1204
- 100-летний пистолет передали в полицию Павлодарской области 14.04.2023 1128
- Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность 14.04.2023 1263
- Сахар и курятину поставляли в магазины Жезказгана по завышенным ценам — АФМ 14.04.2023 772
- 57 водителей наказали за вывоз топлива из Казахстана 14.04.2023 953
- Ремонт ТЭЦ, местные кадры и Генплан: Смаилов приехал с проверкой в Улытаускую область 14.04.2023 774
- Первый весенний звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле 14.04.2023 1051
- Дожди на западе и метель на севере прогнозируют казахстанские синоптики 14.04.2023 801
- Подростка подключили к ИВЛ после падения на него футбольных ворот 14.04.2023 971
- Рыбаков унесло на отколовшейся льдине на озере Зайсан 14.04.2023 839
- На 67% выросли продажи новых авто в Казахстане за год 14.04.2023 786
- Работникам "Казфосфата" пообещали повысить зарплату после стачки 14.04.2023 825
Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете
Полуторогодовалый малыш из города Кокшетау заразился корью при контакте с больным, прибывшим из Египта на одном с ним самолете. Как выяснилось, ребенок не был привит против кори по причине отказа родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в мире существует угроза распространения кори, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпиднадзора за этой болезнью. Осложнение эпидемиологической ситуации по кори на начало 2023 года уже отмечается в странах ближнего зарубежья. В Казахстане зарегистрировано 242 случая подозрения на корь, из них лабораторно подтверждено 147 случаев", - сказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.
Как было отмечено, среди зараженных 71% - непривитые дети, 12% - с неизвестным прививочным статусом. Среди непривитых 61% составляют дети, родители которых отказались от профилактических прививок.
Всего за последние пять лет в Акмолинской области регистрация заболеваемости корью отмечалась с апреля 2018 года по апрель 2020 года. В 2020 году зарегистрировано 59 случаев, среди детей - 44 случая, в том числе среди непривитых – 42.
В регионе было зарегистрировано два летальных случая от кори. В Целиноградском районе скончался ребенок, 2011 года рождения, который не был привит по медпоказаниям, в городе Кокшетау умер взрослый, 1967 г.р., с неизвестным прививочным статусом. Заболевшие имели сопутствующие болезни, что привело к смерти при заражении инфекцией.
"В 2021 - 2022 годах лабораторно подтвержденных случаев кори в регионе не было. С начала 2023 года зарегистрировано шесть случаев подозрения на корь, из которых пять не подтверждены. В апреле зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай у полуторагодовалого ребенка из города Кокшетау. Ребенок был не привит против кори по возрасту по причине отказа родителей по личным убеждениям. Он был контактным с больным, прибывшим из Египта на одном самолете", - отметила Мусина.
Единственной защитой от кори остаётся вакцинация. Плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация - в 6 лет.
В 2023 году первой вакцинации подлежит 11816 детей, охват в первом квартале составил 25,1%, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение на 1,5%.
"И здесь ниже среднеобластного остаются показатели в Ерейментауском (16,2%), Шортандинском (16,1%), Жаркаинском (21,5%) и Бурабайском (21,6%) районах", - резюмировала спикер.
-
Trend news
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 1384
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 3878
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 758
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 682
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 952
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2145
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1089
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1135
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 1987
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1604
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1671
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1548
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1550
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1456
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1459
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1783
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1547
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1839
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1758
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1543
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1602
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1751
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2165
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1477
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1422
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10699
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1685
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1802
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1613
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2167
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2052
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2979
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2263
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2258
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5359
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3315
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1705
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1961
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1723
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1525
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6511
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1524
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1564
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1946
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1893
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2365
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1645
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1907
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1924
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2617
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8102
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9751
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2175
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1864
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2017
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1942
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4008
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1811
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2011
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2612
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2113
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1975
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1965
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27310
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3135
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2189
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2335
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1836
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2622
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13900
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19928
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2521
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2280
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15990
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2736
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2481
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13471
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2002
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2467
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 2114
-
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1075
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1133
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1321
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 1854
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1407
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1239
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1530
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2431
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1551
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1543
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1528
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1620
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1599
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1382
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1615
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1542
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1508
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1540
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1679
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1454
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1935
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1568
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1641
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2061
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1747
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1467
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1669
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1666
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1682
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1788
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1963
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1989
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1970
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1897
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1915
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1768
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2153
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1875
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1839
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1679
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1988
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2165
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2201
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1846
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1675
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2295
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1919
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1788
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2083
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3875
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2424
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1950
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2063
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2095
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1908
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2059
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2110
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2146
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2036
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1838
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2120
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2164
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2310
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2710
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2314
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2320
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2507
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3348
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2128
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2488
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2585
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2785
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2538
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3458
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3369
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3134
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3053
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3282
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3493
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 3007