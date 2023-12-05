Подросток на чужом авто совершил несколько ДТП в Кокшетау

16-летний подросток за рулем авто совершил несколько ДТП в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 3 декабря в дежурную часть УП Кокшетау поступила информация о том, что произошло ДТП с участием нескольких автомашин. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские по предварительным данным установили, что водитель авто Honda Odyssey, двигаясь по улице Ташенова и не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением. Выехав за пределы проезжей части дороги, допустил наезд на припаркованную на стоянке Hyundai i40. От столкновения последнюю отбросило назад, в результате машина наехала на ограждение мечети. Тем временем Honda Odyssey, проехав дальше, допустила наезд на металлическую опору уличного освещения и наехала на ВАЗ-2107. После ДТП водитель Honda Odyssey скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили виновника ДТП. Им оказался 16-летний местный житель, решивший вместе с 14-летним другом и 17-летней девушкой прокатиться по городу. Машина принадлежала отцу 14-летнего друга, который ввиду отсутствия даже не догадывался, что дети без разрешения взяли его автомашину. B результате ДТП автомашинам нанесены механические повреждения, имуществу отдела ЖКХ при акимате Кокшетау нанесён ущерб.

Honda Odyssey водворена на специализированную автостоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка.