Почтальонка из Ташкента умерла в застрявшем лифте

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32-летняя почтальонка из Ташкента Ольга Леонтьева умерла в лифте, который застрял на последнем этаже новостройки и простоял там несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mediazona.ca.

По информации поисково-спасательного отряда UzAlert, 24 июля Ольга не вернулась с работы домой, а спустя два дня ее объявили пропавшей. Последний раз камеры зафиксировали почтальонку, когда она доставляла почту в одну из новостроек Ташкента. Как выяснилось лифт, в котором она ехала, застрял на последнем этаже.

Из-за того, что дом не полностью заселен, на неисправность никто не отреагировал. 28 июля тело Ольги обнаружили в этом же лифте. У погибшей остался шестилетний ребенок.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что изучают обстоятельства и причины смерти женщины. При этом в пресс-службе МЧС Узбекистана журналистам "Газеты.uz" сказали, что не получали сообщения о данном происшествии. В ведомстве отметили, что во многих лифтах мобильная связь обрывается, из-за чего невозможно кому-либо позвонить.

4 апреля 2018 года в казахстанском городе Актобе произошла похожая ситуация. Тогда местную жительницу, которая заходила в лифт вместе с трехлетней дочкой, зажало дверями от чего она умерла. После этого полиция завела уголовное дело о некачественном строительстве, повлекшее смерть человека, а тогдашний аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поручил проверить все лифты в городе.