Побег из аула: как в области Абай решают проблему кадрового голода на селе

Для того, чтобы работать в казахстанской глубинке по своей воле, нужно либо родиться в ней и очень прирасти корнями, либо устать от мирской суеты и найти умиротворение в раздолье степей, гор или лесов. Но всё же ехать поднимать село, даже с дипломом, спешат не многие. В результате государство вынуждено "заманивать" молодых специалистов социальными гарантиями в виде подъёмных и доплат к зарплате. Но и в этом случае остаётся кадровый голод. Более всего нехватка ощущается в здравоохранении и медицине. Почему в области Абай не престижно работать в деревнях, и как государственные ведомства закрывают потребность в кадрах, вместе с экспертами выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

"Дом отдам, только приезжайте"

В трудовой книжке врача-терапевта Рымбике Кумпеисовой всего одна запись, оставленная руководителем сельской больницы в начале 80-х. Её трудовой стаж - 42 года. И он продолжает расти несмотря на то, что сельский доктор почти 10 лет на пенсии. Желающих занять её место и лечить жителей сёл Ауыл и Коростели Бородулихинского района всё ещё нет, поэтому Рымбике Уановна не может оставить свой ответственный пост.

"Я даже готова предоставить свой дом молодым врачам, пусть живут, главное, чтобы работали. Приезжие специалисты в нашем сельском округе встречаются редко, в основном у нас работают все свои жители села. Во многих соседних сёлах похожая ситуация", - рассказала об общей проблеме деревенской медицины врач Коростелёвской врачебной амбулатории Рымбике Кумпеисова.

В казахстанской глубинке такие случаи встречаются не редко. Выпускники медицинских вузов и колледжей, и, тем более, врачи с опытом, не спешат вникать в сельское здравоохранение. А те врачи, медицинские сёстры и фельдшеры, что работают в аулах, ценятся на вес золота. Но не всеми.

Одна из главных причин, по которой медицинские сотрудники не задерживаются на селе - это неблагодарное отношение населения и вынужденный ежедневный деревенский быт, считает заместитель руководителя Управления здравоохранения области Абай Гульназ Танатарова. Тяжёлый труд сельского лекаря сопряжён с психологической нагрузкой, необходимостью совершать обход пациентов по всему населённому пункту, а затем создавать уют в частном доме, где нужно, как минимум, топить печь. Это не те перспективы, которые видят выпускники, посвятившие обучению почти 10 лет. Они вполне оправданно мечтают о комфортной жизни с наличием свободного времени и возможностью отдохнуть после работы в кафе или пройтись по торговому дому. В деревне чаще всего такой возможности нет.

"По всей стране народ не уважает врачей. Мы, таким образом, уже теряем всех амбициозных, грамотных специалистов. Одни уезжают в крупные города, третьи уходят в частную практику, садятся за УЗИ-аппараты или переходят в косметологическую сферу, где поспокойнее, третьи вообще покидают медицину. Они не хотят вариться в этой каше", - пояснила Гульназ Танатарова.

Местные исполнительные органы в полной мере обеспечивают специалистов из медицины жильём и подъёмными. Но не так уж часто деревни могут предложить приезжим последователям Гиппократа, ровно как и своим жителям, современный досуг, полноценную инфраструктуру. Поэтому даже баснословные для деревни зарплаты не помогают привлечь в районы и сёла профи. К примеру, в одном из населённых пунктов Абайской области желающим занять вакансию акушер-гинеколога предлагают зарплату 800 тысяч тенге в месяц. Но врачи туда не спешат.

Не благодарный труд

В области Абай насчитывается 8 792 медицинских работника, из которых 2 234 врача и 6 558 представителей среднего персонала. 5 062 лекаря работают в государственном секторе.

Перед тем, как ответить на вопрос о распределении медицинских кадров на земле Абайской, Гульназ Танатарова предложила подискутировать и извлечь корень проблемы.

"Нехватки кадров в области Абай и в целом по стране нет. Вузы выпускают достаточно специалистов. Речь о том, хотят ли эти кадры работать. Мы без конца увеличиваем количество грантов, отдаём выпускникам. Они получают образование. Просто нужно правильно по нормативу их распределять. В Японии, например, живёт 125 миллионов человек, там работает 8 нейрохирургов и 8 сосудистых хирургов на всю страну. А у нас на 19 миллионов человек населения 378 нейрохирургов и около 500 сосудистых хирургов. И это только в подведомственных организациях, не считая частных", - привела сравнение Гульназ Танатарова.

Дефицит медицинских работников по области Абай - 94 специалиста. Чаще остальных требуются анестезиологи, акушер-гинекологи, педиатры. По сетевому нормативу в районе не должно быть сосудистых хирургов и нейрохирургов. Но ожидания населения не совпадают с нормативами, люди хотят, чтобы в каждой районной больнице был свой акушер-гинеколог, нейро- и сосудистый хирург. Но это не рентабельно.

"И это не правильно. Невозможно обеспечить все районы узкими специалистами, а маленькие сёла - врачами, - заявляет Гульназ Танатарова. - В районной больнице должен быть свой акушер-гинеколог, который принимает нормальные физиологические роды. А тех женщин, которым предстоит кесарево сечение, или вынашивают плод с патологиями - везут в город, где гинеколог работает в тандеме с анестезиологом и хирургом".

Как справляются с недостатком кадров на селе

Управление здравоохранения области Абай решает вопрос отсутствия медицинских кадров на селе несколькими способами.

Когда нужно срочно закрыть "кадровую дыру" в районном или сельском медпункте, облздрав "десантирует" туда врачей. Так специалисты ведомства в шутку называют командировки, в которых доктора проводят кто два-три месяца, а кто и год.

"Отправляем по возможности врачей в сёла, закрываем потребность в специалистах. Главное, чтобы кто-то там был, чтобы население села не оставалось без медицинской помощи", - рассказывает о краткосрочном решении проблемы Гульназ Танатарова.

Ещё один способ как можно скорее утолить кадровый голод в сельской местности, но уже среднесрочный, это обучить врача, работающего в районной больнице или сельской амбулатории, смежной медицинской дисциплине. Эта возможность стала реальной благодаря сертификационным курсам. Например, в Курчатовской городской больнице нет акушера-гинеколога, но работает опытный врач-хирург. Так вот недавно этот отважный доктор получил нужные навыки и теперь готов принимать роды у местных жительниц. Кстати, свои знания он уже применяет на практике.

"Буквально неделю назад женщина в Курчатове при помощи кесарева родила ребёнка. Хирург, который прошёл дополнительное обучение, провёл нужные процедуры до приезда врачей из Семея, и сделал всё грамотно", - рассказала о практическом применении таких навыков Гульназ Танатарова.

Облздрав области Абай нацелен на долгосрочное решение проблемы. Для этого в регионе реализуется обучение по целевой резидентуре за счёт местного бюджета, так называемый грант акима. Сейчас в области гранит медицинской узконаправленной науки грызут 24 будущих специалиста. Одних по итогам обучения оставят в Семее, а других направят в сёла.

"Резидентура длится два и три года в зависимости от специальности. Сейчас мы обучаем студентов по направлениям акушерство, педиатрия, анестезиология, неврапотология, эндокринология. Все они получают стипендию. В Караганде, например, таким способом обучается около 300 студентов", - сравнила данные Танатарова.

Патриотизм на деле

Может ли патриотизм помочь утолить кадровый голод в сфере медицины? Резонный вопрос Гульназ Танатарова задаёт во время встречи с жителями. Когда сельчане в очередной раз начинают сетовать на нехватку врачей, она спрашивает, где работают их земляки с медицинским образованием, и почему они не возвращаются в родные пенаты.

"Когда я была в Аксуате, то спросила местных жителей, кто из их детей и внуков получил медобразование. Почти половина зала подняла руки. На вопрос, где же они сейчас, все замолчали. Почему их дети могут уехать работать в Семей, Астану, Алматы и другие крупные города, а врачи из других регионов должны ехать работать в их деревню? Патриотический аспект тоже имеет большую роль в вопросе распределения медицинских кадров. Каждый выпускник независимо от того, на кого он отучился, должен остаться на несколько лет на малой родине и отдать свой долг ей. А потом, пожалуйста, пусть едет дальше", - поделилась своим мнением Гульназ Танатарова.

Уехать, чтобы не вернуться

Аналогичная ситуация складывается в сёлах области Абай и с педагогическим кадровым потенциалом. Учителя после окончания колледжей и вузов предпочитают работать в Семее либо уезжают в другие города. К примеру, в прошлом учебном году на весь Курчатов работал всего один учитель физики с казахским языком обучения. В этом году проблема решена.

А в одном из сёл Бородулихинского района, по рассказам сотрудников местной школы, произошёл забавный случай. Две девушки, приехавшие по конкурсу в деревню, прошли краткосрочную стажировку, по результатам которой были приняты на работу. Но, якобы, уехав в Семей за личными вещами, они так и не вернулись. И такие случаи встречаются повсеместно.

Главная причина, по которой молодые специалисты не смотрят в сторону деревенской жизни – это скромный в бытовом плане "сельский вайб", который не сравнится с городской средой, постоянно обрастающей новыми возможностями и комфортом.

Анализ управления образования области Абай показывает, как рассеиваются потенциальные педагогические кадры после получения диплома о высшем образовании. Заместитель руководителя ведомства Асем Нускенова поделилась данными с нашим порталом.

"У нас ведётся статистика. Мы проанализировали, как часто выпускники трудоустраиваются по профессиональному профилю. Например, большой процент выпускников уезжает в столицу и другие города работать по специальности учителя. Одни продолжают обучение и поступают в магистратуру, а другие осваивают совсем другое направление, например, мобилографию, салонное дело, ай-ти технологии. То есть если во время учёбы были параллельные интересы, то в некоторых случаях они перетянули выпускников в профессиональную среду. Плюс никто не отменял декрет и срочную службу в армии", - перечислила Асем Нускенова главные причины, уводящие потенциальных педагогов с благородного пути.

Язык твой - друг мой

Так кого же с нетерпением ждут в сельских школах области Абай? Если в период с 2013 по 2016 годы была потребность в учителях английского, русского языков и литературы, то сейчас здесь рады принять в свои ряды учителей начальных классов, физики и математики с русским языком обучения.

"Потребность в этих кадрах огромная. Потому что в последние годы меньше выпускников стали выбирать эти специальности при поступлении. И всё больше ребят выбирают высшее педагогическое образование на государственном языке, - ввела нас в курс дела Асемгуль Нускенова. - Учителя с русским языком обучения требуются в Бескарагайский и Бородулихинский районы области Абай, где есть школы смешанные и с русским языком обучения. В других районах школы в основном с государственным языком обучения. Там у нас такой потребности нет".

Нехватка педагогов с русским языком обучения стала актуальной ещё и в связи с установлением новых правил. Если раньше выпускник-педагог после окончания вуза получал диплом, в котором в графе "специальность" значилось, например, "Учитель английского языка", то сейчас к этой строке приписывается язык преподавания. Отныне специалист не может, как раньше, преподавать и в русских, и в казахских классах, сейчас такая практика запрещена даже при дефиците кадров.

Поэтому стало актуальным получение дополнительного образования для дальнейшего преподавания на двух языках - государственном и русском. В зависимости от интенсивности курс длится 8 или 9 месяцев, а в целом – 720 часов и проходит на базе ведущих вузов страны. Это даёт учителям возможность больше практиковаться и зарабатывать, а школам – снизить тот самый кадровый голод.

Быть учителем хорошо, а поваром – лучше!

Кем быть? Этот вопрос школьники начинают задавать себе всё раньше. Ведь с каждым годом возможность поступить в колледжи без ЕНТ, и при этом получить средне-специальное образование бесплатно, становится всё реальнее.

С каждым новым учебным годом государство увеличивает количество бюджетных мест в учебных заведениях, реализующих основные программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.

"К 2025 году образование в организациях ТИПО будет бесплатным. Мы придём к этому стопроцентно. Уже сейчас наблюдается тенденция ухода выпускников школ после 9-го класса. Они целенаправленно идут получать профессию в 15 и 16 лет", - пояснила Асем Нускенова.

А вот о популярности высшего образования суждено позаботиться солдатам-срочникам. Парни, прошедшие армейскую службу, с этого года получили возможность учиться в вузах страны бесплатно и на платном обучении без сдачи ЕНТ. Демобилизованные казахстанцы уже получают высшее образование по новой программе за счёт собственных средств вузов. Эта мера призвана повысить привлекательность срочной службы и помочь социализировать солдат.

Малокомплектные школы

Если в общеобразовательной школе учится 40 и меньше детей - то школа считается малокомплектной. В таких учебных заведениях кадры держатся за счёт местного населения. Ехать сюда педагоги не хотят, да и не видят смысла развивать школу, которая на грани закрытия. Это про перспективы и карьерный рост. А что касается зарплат, то в таких мини-школах она не полная из-за недобора нормы учебных часов.

В таких сёлах наблюдается дефицит учителей предметников. Эта проблема в области Абай решается при помощи переобучения, как уже говорилось выше. Второй способ, пока что экспериментальный, испробовали в прошлом учебном году в рамках пилотного проекта.

"В 2022-2023 учебном году был реализован пилотный проект под названием "Мобильный учитель" в Кокпектинском и Аягузском районах области Абай. Педагог из опорного села обучал детей, выезжая в два или три села с малокомплектными школами, либо, где не было педагога его специализации. Для этого государство выделило ему автомобиль в личное пользование", - рассказала Асемгуль Нускенова.

Сейчас в Министерстве образования проходит анализ этого проекта, госслужащие выясняют, сколько затрат потребуется для внедрения этой идеи в жизнь повсеместно.

2,7 миллиарда на поддержку

За 4 года зарплата учителей на селе повысилась на 100%. Так, молодой специалист, только что выпустившийся из университета, получает без наличия категорий и стажа 180 тысяч тенге за полную ставку (16 часов). Кроме того, каждый педагог, приехавший работать в сельскую местность, получает гарантированный социальный пакет.

Для повышения кадрового потенциала и закрепления дипломированных специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, в том числе и в сфере образования и здравоохранения, в Казахстане реализуется проект "С дипломом в село!"

По данным Управления финансов и бюджетного планирования области Абай, за последние 5 лет подъемное пособие в области получили 1210 человек на сумму 311 миллионов тенге. Бюджетным кредитом обеспечены 735 человек на 2 725,1 миллиона тенге. Социальная поддержка в регионе оказана на общую сумм 3 036,2 миллиона тенге.

В текущем 2023 году было оформлено 106 кредитов на сумму 548,5 млн. тенге. На эти средства молодые специалисты могли купить готовое жильё или построить его сами. Сумма выплат 303 подъемных пособий составила 104,5 млн. тенге.

С 1 января 2024 года ныне действующие размеры по бюджетному кредиту на приобретение или строительство жилья увеличатся в полтора раза:

- в районных центрах с 1500 МРП до 2 500 МРП или с 5 175 тысяч тенге до 8 625 тысяч тенге;

- в остальных сельских населенных пунктах с 1500 МРП до 2 000 МРП или с 5 175 тысяч тенге до 6 900 тысяч тенге.

К слову, дом за почти 7 миллионов тенге в селе, даже районного значения – это настоящий подарок судьбы. Ведь на эти средства можно будет купить целый благоустроенный коттедж, даже если село находится в десятке километров от города. Видимо, на это и рассчитывает государство – более комфортные условия для приехавших специалистов.