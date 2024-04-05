Павлодар-Водоканал оштрафовали на 6 млн тенге

Прокуроры выявили грубые нарушения в деятельности ТОО "Павлодар-Водоканал", передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены грубые нарушения законодательства в сфере естественных монополий, ограничивающие доступ потребителей к регулируемой услуге. В частности, при наличии технических условий монополист требовал от предпринимателей согласования проекта строительства, как с вновь подключаемых потенциальных абонентов, так и с действующих, взимал с них необоснованную плату за сброс воды и подключение к сетям водоснабжения в сумме до 60 тысяч тенге", - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту надзора незаконная деятельность ТОО пресечена, административный барьер для предпринимателей устранён, процедура подключения к сетям водоснабжения приведена в соответствие с действующим законодательством.

Монополиста привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 164 КоАП (ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством о естественных монополиях) с уплатой штрафа в размере шесть миллионов тенге.