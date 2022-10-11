Патрульная машина ехала на вызов и попала в ДТП в Актау

Фото: Polisia.kz

Полицейский автомобиль столкнулся с легковым авто и перевернулся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz. ДТП произошло 10 октября и попало на видео камер наружного наблюдения. Из него следует, что водитель полицейской Газели проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Nissan Maxima.