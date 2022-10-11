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Polisia.kz Сегодня, 14:44
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Фото: Polisia.kz

Патрульная машина ехала на вызов и попала в ДТП в Актау

Полицейский автомобиль столкнулся с легковым авто и перевернулся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz. ДТП произошло 10 октября и попало на видео камер наружного наблюдения. Из него следует, что водитель полицейской Газели проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Nissan Maxima.

"В результате ДТП пятеро пострадавших, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 части 1 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб)", - сообщили в полиции.

Видео: Polisia.kz
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#дтп #полиция #Актау
Журналист
Сегодня, 14:44
533
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