Останки казахстанского солдата спустя 80 лет захоронили на родине

Останки североказахстанца Ивана Сурнина спустя 81 год после смерти придали земле на родине. Похоронили красноармейца рядом с могилой его дочери на кладбище Петропавловска. Церемония прощания прошла по христианским обычаям и с трехкратным залпом в воздух, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Иван Сурнин во время войны был стрелком. Дата призыва на фронт не сохранилась ни в официальных бумагах, ни в памяти родных. В документах солдата указывалось только имя отца и место призыва – Пресновский район.

На войну североказахстанец ушел, когда ему не было и сорока. Дома остались жена Евлампия, дочь Мария и сын Александр. С фронта Иван Филиппович посылал семье трогательные письма. Прощальная весточка, написанная ровно 81 год назад, оказалась последней. По словам родственников, солдат будто чувствовал, что ожесточенные бои под Ржевом ему не пережить. Спустя три дня после отправки письма домой, он погиб. Тогда семье пришло извещение о том, что Иван Сурнин пропал без вести.

"Ему было всего 39 лет. Он писал письма, мама хранила их. Сейчас храню я. Последнее от него письмо написано 8 августа 1942 года. В нем он говорил, что скорее всего пишет в последний раз. Детям оставлял наказ, прощался с семьей. Позже стало известно, что спустя три дня после письма он погиб", - рассказывает внучка солдата Галина Самсонова.

Погиб Иван Филипович в 1942 году в Тверской области. О том, как погиб его семье рассказал вернувшийся с войны однополчанин. Больше о судьбе солдата родные не знали. Его останки в июле 2022 года нашли в боевом захоронении. Данные земляка удалость установить благодаря сохранившемуся солдатскому медальону.

"Благодаря воинам советской армии сегодняшний день стал возможен. Иван Филиппович был одним из тех воинов, защитников. Ржевский котел… Самые жестокие бои тогда шли там, где и сражался наш земляк. Более 80 лет семья жила с тревогой, что их отец, брат не нашел покоя на земле. Поэтому спасибо нашим поисковикам, которые нашли останки нашего земляка. Родные ждали и надеялись на чудо. И оно свершилось. Вернули останки солдата и его доброе имя, воина-победителя. Пусть успокоится его душа", - сказал во время погребальной церемонии председатель городского совета ветеранов Жангельды Тажин.

Сегодня останки Ивана Сурнина будут захоронены рядом с могилой дочери. По словам родных, она часто говорила о том, что отцу нужно погребение. Мечтала, чтобы останки Ивана Сурнина отыскали и привезли на родину, чтобы она ходила к его могиле. Дочь умерла, не узнав, что через несколько десятилетий ее желание сбудется.

"Прадеда мы вспоминали постоянно. Бабушка его знала не так долго, на войну он ушел молодым, а она была маленькая. Мы своим детям рассказывали о том, что в семье был солдат, который не вернулся с фронта. Поэтому они все знают и понимают, о чем и о ком речь идет. Прабабушка прожила долгую жизнь. Как прадед пропал, она личную жизнь не устраивала. Жила ради детей, ради внуков", - объясняет правнучка солдата ВОВ Татьяна Коваленко.

На прощальную церемонию собрались родственники солдата, живущие в области. Всех внуков и правнуков казахстанского бойца сложно посчитать, ведь прадед недавно объединил не знавшие о существовании друг друга семьи: внуки по линии брата и сына Ивана Сурнина.

"Везением это назвать трудно. Это чудо, что спустя столько лет отыскали нашего дедушку, что сохранился медальон. Дедушка вернулся домой и будет похоронен в нашей земле. Благодарю поисковиков, что отыскали", - говорит супруг Галин Самсоновой, Николай.

По данным областного Совета ветеранов, поисковая группа Северо-Казахстанской области более 30 раз выезжала с поисковой миссией в Новгородскую и Псковкую область России. В период Великой отечественной погибло более 45 тысяч североказахстанских бойцов. Из них 16,5 тысяч числятся пропавшими без вести.

Фото: Анна Мирская.