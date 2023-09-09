Оружие и крупную партию мефедрона изъяли у жителей Астаны

Столичные полицейские взяли под стражу жителей Астаны по подозрению в ношении оружия и сбыте наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Во время ОПМ "Кару" сотрудники УБОП и криминальной полиции вычислили 31-летнего мужчину, который после конфликта возле столичного кафе применил оружие.

"Установлено, что пистолет является газо-травматическим калибра 45 RUBBER, МР-80-13Т. По факту проводится досудебное расследование. Также при проведении ОПМ в ходе обыска салона авто ВАЗ-2115, принадлежащей 38-летнему жителю столицы, изъята крупная партия наркотических средств мефедрон, которые были упакованы в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук. Назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело", — сообщили в полиции.

Оба подозреваемых водворены в ИВС.