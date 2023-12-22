Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 167 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Как уточнили в ведомстве, 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 - в докторантуре, 32 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

"При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдет подготовку по направлениям инженерно-технического профиля. Обучение будет проходить по 66 специальностям. Претенденты поступили в ВУЗы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как University of Oxford, University of Aberdeen, University of Illinois at Urbana-Champaign, Australian National University", - сообщили в Миннауки.

При этом, наибольшим интересом пользуются такие специальности, как "Информационные технологии и системы", "Аналитика больших данных", "Педагогика", "Строительная инженерия", "Геология. Горное дело. Геодезия".

Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 481 казахстанец стал обладателем грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира. Стипендиаты будут проводить исследования по 9 направлениям: инженерные науки, естественные науки, гуманитарная сфера, агропромышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологий, социальные науки, образование, медицина, искусство.

Список обладателей стипендии "Болашак" от 20 декабря 2023 года.