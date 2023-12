Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 167 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Как уточнили в ведомстве, 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 - в докторантуре, 32 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

"При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдет подготовку по направлениям инженерно-технического профиля. Обучение будет проходить по 66 специальностям.

Претенденты поступили в ВУЗы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как University of Oxford, University of Aberdeen, University of Illinois at Urbana-Champaign, Australian National University", - сообщили в Миннауки.