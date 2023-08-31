Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
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172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".
По информации центра, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.
"По поручению Главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников", - отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.
Список обладателей стипендии.
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