  • 31 Августа, 12:14
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Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Сегодня, 11:16
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24.kz Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: 24.kz

172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".

По информации центра, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

"По поручению Главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников", - отметил председатель Правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Список обладателей стипендии.

 

 

 

 

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