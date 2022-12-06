Опорная школа села Улытау намерена быть в числе лучших в регионе

6 декабря 2022 года презентован проект "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" в стенах Улытауской школы №1, передает BaigeNews.kz.

Проект направлен на повышение качества образования, внедрение наилучших педагогических практик и методик и обеспечение необходимой материально-технической базой опорных школ. Улытауская школа стала шестой модернизированной из 17 сельских школ проекта.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что в нашей школе созданы все условия для достижения отличных результатов, чтобы быть в числе лучших в регионе. Благодаря проекту у наших учеников появилась возможность изучать естественные науки в современных лабораториях, практиковать новые технологии в оборудованных мастерских, снимать социальные ролики в профессионально оснащенной телестудии и многое другое. Кроме того, мы особое внимание уделяем уровню подготовки самих учителей. Например, в рамках совместного проекта "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" запущена программа стажировки учителей опорных сельских школ на базе НИШ. У нас амбициозные планы на будущее", – говорит директор школы Тулегенова Жанар Бейсеновна.

В школе оснащены 34 учебных кабинета, STEM лаборатория, кабинет логопеда, арт-студия и мастерские. Также в школе оборудована телестудия, которая позволит успешно транслировать опыт в магнитные школы района в будущем. Финансирование почти в 250 млн тенге осуществлено в рамках Фонда "Қазақстан Халқына". Компания Beeline Kazakhstan выступила донором проекта.

Силами Фонда устойчивого развития образования и специалистов партнёра проекта АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" завершены работы по анализу образовательной среды и качества преподавания в школе. На основе результатов данного анализа сформированы рекомендации по развитию школы, увеличению качества образования, а также определены курсы повышения квалификации, необходимые для учителей.

Интенсивная обучающая программа для педагогического состава будет проводиться до февраля 2023 года. После её завершения школа перейдёт на трёхлетнее методологическое сопровождение до 2025 года.

Прежде всего надо поднимать, что почти половина людей Казахстана живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь равные возможности с городскими. Мы занимаемся развитием опорных школ, без которых поднять сельские образование невозможно. Наш проект охватывает 17 областей Казахстана, в которых обучается около 13 тысяч детей и работает порядка 2 тысяч учителей, – рассказывает Данияр Токтарбаев, директор Фонда устойчивого развития образования.

В Улытауской школе обучаются около 400 детей.

Нас трое в семье. Все мы учимся в школе №1. Если раньше мы радовались отмене занятий, то сейчас уроки вызывают только восторг и мы не хотим пропускать школу. Каждый кабинет особенный: везде новая мебель, поставили настольные игры в коридорах, просторная библиотека, мягкие диванчики у входа. Мне очень нравится. И у нас самые лучшие учителя. Хочется учиться и учиться, – поделилась своим мнением ученица шестого класса Айзада Бейсалы.

Мероприятие прошло в формате "Дня открытых дверей" для всех желающих жителей района с участием представителей местных исполнительных органов, СМИ, а также партнёров и спонсоров проекта.