Обвиняемый в преступлении чиновник пытался покинуть Казахстан

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев пытался покинуть Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Уголовное дело в отношении Мади Отарбаева рассматривает суд №2 города Усть-Каменогорск. Он обвиняется в совершении преступления по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия", за которое ему грозит до семи лет лишения свободы. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако 3 августа чиновника поймали при попытке пересечь границу через пограничный пост "Кордай". Мади Отарбаев собирался выехать в Кыргызстан.

"Тем самым он нарушил избранную ранее меру пресечения, что препятствовало дальнейшему рассмотрению дела в случая его скрытия, – говорится в постановлении суда.

Сам подсудимый пояснил, что у него не было умысла, по семейным обстоятельствам и состоянию его здоровья хотел пройти обследование в Бишкеке и просил оставить прежнюю меру пресечения.

Выслушав мнение сторон, суд пришёл к выводу, что Мади Отарбаев действительно может скрыться, чем будет препятствовать рассмотрению дела в суде. Чиновнику изменили меру пресечения на “содержание под стражей”. Постановление подлежит немедленному исполнению.

На сайте акимата ЗКО Мади Отарбаев до сих пор значится руководителем ГАСК. В самом ведомстве сообщили, что чиновник в течение двух месяцев находится на больничном.