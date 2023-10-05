Новая транспортная развязка в Алматы увеличит пропускную способность в 5 раз

В Алматы 5 октября состоялось открытие движения по тоннельной части транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом, передаёт BaigeNews.kz.

"После открытия тоннеля будет разгружена кольцевая часть транспортной развязки. На сегодня до открытия тоннельной части все автомобили совершали манёвр через кольцо, оно было загружено и образовывалась большая пробка. Поэтому в 2018 году было принято решение о необходимости построить эту развязку и обеспечить сквозной проезд по Кульджинскому тракту, улице Бухтарминской и облегчить проезд в сторону аэропорта", - отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Отметим, что проект реализован по заказу акимата Алматы, он позволит увеличить пропускную способность автотранспорта по улице Бухтарминской на 15%, по Кульджинскому тракту - на 20%.

Транспортный узел представляет собой совокупность нескольких искусственных сооружений: тоннеля, расположенного по улице Бухтарминская, с подпорными стенами, эстакады с подпорными стенами, а также дороги в нулевом уровне земли с разворотным кольцом и правосторонними съездами во всех направлениях.

"Строительство развязки полностью закончат до 31 октября. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству и переустройству водопроводных сетей. Пропускная способность узла вырастет почти в пять раз, за сутки пользоваться им смогут до 340 тысяч автомобилей", - сообщил управляющий директор объекта и представитель компании-подрядчика ТОО "BazisConstruction" Фариз Тутадзе.

В Алматы строятся ещё две развязки: на пересечениях проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова (срок завершения - конец 2024 года), улиц Саина и Монке би (движение по улице Монке би откроется до конца 2023 года, срок завершения объекта – второй квартал 2024 года). Все они поспособствуют разгрузке транспортных потоков в городе.