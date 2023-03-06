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instagram.com/kazselezashita Сегодня, 21:48
134
Сегодня, 21:48
134
Фото: instagram.com/kazselezashita

Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы

Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы. В популярных туристических местах сошли лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"Во второй половине дня 6 марта в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе №7 зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины с объёмом 250 кубометров. Масса снега остановилась на склоне. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении госучреждения.

В первой половине дня в бассейне той же реки на лавиносборе №11 сошла ещё одна лавина объёмом 300 кубических метров. Масса снега частично перекрыла участок дороги "Медеу-Шымбулак". Обошлось без пострадавших и жертв.

"На основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" о лавинной опасности в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

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#лавина #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:48
134
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