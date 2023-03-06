Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы

Фото: instagram.com/kazselezashita

Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы. В популярных туристических местах сошли лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"Во второй половине дня 6 марта в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе №7 зафиксирован самопроизвольный сход снежной лавины с объёмом 250 кубометров. Масса снега остановилась на склоне. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении госучреждения.

В первой половине дня в бассейне той же реки на лавиносборе №11 сошла ещё одна лавина объёмом 300 кубических метров. Масса снега частично перекрыла участок дороги "Медеу-Шымбулак". Обошлось без пострадавших и жертв.