Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
122Фото: baigenews.kz
Из-за ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили схему движения несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
В связи с ремонтными работами, изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А.
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
В ТОО "City Transportation Systems" обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать свой маршрут.