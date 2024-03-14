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Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане

Сегодня, 10:56
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baigenews.kz Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: baigenews.kz

Из-за ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили схему движения несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

В связи с ремонтными работами, изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.



В ТОО "City Transportation Systems" обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать свой маршрут.

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