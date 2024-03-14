Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане

Из-за ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили схему движения несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

В связи с ремонтными работами, изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А.



С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.





В ТОО "City Transportation Systems" обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать свой маршрут.