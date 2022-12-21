Неизвестное заболевание зафиксировали в Афганистане

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В провинции Забуль 80 человек заразились неизвестным заболеванием, два ребенка умерли, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По словам главы директор общественного здравоохранения Забула Абдул Хаким Хакими, основными симптомами "подозрительного заболевания" являются высокая температура и кровотечение из носа.

Между тем медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.