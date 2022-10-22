"Недопустимо превращать их в политический инструмент" - Токаев о языках

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Выступая в Акорде, Касым-Жомарт Токаев заявил, что не стоит политизировать тему государственного и других языков, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что казахский язык является символом, объединяющим граждан.

"Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена. Как я недавно говорил, "Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни". Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент", - сказал прездиент.

По его словам, политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах. Глава государства отметил, что это не наш путь.

"За три с половиной года, благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации, мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны. Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека. Запустили процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширили возможности для созидательной общественной активности и политического участия. Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии", - сообщил Токаев.

Он сказал, что голос Казахстана на международной арене стал звучать еще весомее. Страна последовательно укрепляет свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия, отметил он.