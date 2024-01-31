Не нужно закрывать город - Саденов об установке блокпостов вокруг Астаны
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Министр внутренних дел РК Ержан Саденов не считает нужным установку блокпостов на въезде в Астану, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ержан Саденов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, высказал своё мнение касательно предложения депутата маслихата Астаны Азамата Айтхожина об установке блокпостов.
"У нас свободное перемещение. Астану ограничивать, я думаю, это ненужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать, сколько людей заезжает в город. О нарушителях на машине мы итак информированы. Для этого есть и силы, и средства. А закрывать город я не вижу необходимости", - ответил Ержан Саденов.
Министр отметил, что сегодня работают блокпосты на основных границах.
"Раньше как были везде, мы это упразднили. На основных магистралях у нас только есть (прим - блокпосты), а город закрывать я не вижу необходимости. Но они стоят у нас на рубежах. Во время пандемии, во время других чрезвычайных происшествий, они находятся на балансе акимата", - добавил Саденов.