Не нужно закрывать город - Саденов об установке блокпостов вокруг Астаны

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов не считает нужным установку блокпостов на въезде в Астану, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ержан Саденов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, высказал своё мнение касательно предложения депутата маслихата Астаны Азамата Айтхожина об установке блокпостов.

"У нас свободное перемещение. Астану ограничивать, я думаю, это ненужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать, сколько людей заезжает в город. О нарушителях на машине мы итак информированы. Для этого есть и силы, и средства. А закрывать город я не вижу необходимости", - ответил Ержан Саденов.

Министр отметил, что сегодня работают блокпосты на основных границах.