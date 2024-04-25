Назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
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Распоряжением главы государства Канат Нуров назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Рустам Журсунов освобождён от этой должности.
Канат Нуров родился в 1967 году в Алма-Ате. Окончил КазГУ имени аль-Фараби, специальность "История", Маастрихтскую школу менеджмента в Нидерландах, Doctor of philosophy (Ph.D) - Historical Sciences (USA), член Института управленческих бухгалтеров (США) (ICMA).
Был директором Алматинской школы управления, первым заместитель генерального директора ГЦТ "Алматытелеком", заместителем главного финансового директора ОАО "Казахтелеком", вице-президентом, главным финансовым директором АО "Казахтелеком", управляющим директором АО "Казкоммерцбанк", президентом Plankion Group и научно-образовательного фонда "Аспандау".
Экс-депутат мажилиса.
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