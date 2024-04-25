Назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана

Распоряжением главы государства Канат Нуров назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Рустам Журсунов освобождён от этой должности.

Канат Нуров родился в 1967 году в Алма-Ате. Окончил КазГУ имени аль-Фараби, специальность "История", Маастрихтскую школу менеджмента в Нидерландах, Doctor of philosophy (Ph.D) - Historical Sciences (USA), член Института управленческих бухгалтеров (США) (ICMA).

Был директором Алматинской школы управления, первым заместитель генерального директора ГЦТ "Алматытелеком", заместителем главного финансового директора ОАО "Казахтелеком", вице-президентом, главным финансовым директором АО "Казахтелеком", управляющим директором АО "Казкоммерцбанк", президентом Plankion Group и научно-образовательного фонда "Аспандау".

Экс-депутат мажилиса.