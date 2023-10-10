Нашествие змей на набережной в Актау сняли на видео

Нашествие змей на набережной пугает жителей Актау. Горожанка за несколько минут сняла на видео 16 пресмыкающихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Член Регионального экологического совета ассоциации "EcoJer" Адильбек Козыбаков считает, что поводов для паники нет. По его словам, змеи на набережной - это обыкновенные водяные ужи, которые не представляют угрозы для людей.

"Ужи готовятся к зимовке, и их нашествие не знаменует ничего сверхъестественного. Ужи - это индикатор чистоты побережья. Их скопление на нашей набережной говорит лишь о том, что с нашей стороны берег не столь загрязнён, как, например, в Баку", - считает Адильбек Козыбаков.

Ужи предпочитают находиться поближе к воде, поэтому столкнуться с ними можно на берегу и в прибрежной зоне. При встрече с человеком уж, скорее всего, притворится мертвым, но иногда, по словам эколога, может и укусить. О нападении змея, как говорит специалист, предупредит заранее - она начнёт шипеть и извиваться. В таком случае лучше её остерегаться и отойти подальше.