Началась подготовка к году казахстанского туризма в Китае

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев обсудил с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели планы по проведению Года казахстанского туризма в Китае и вопросы взаимного сотрудничества в сфере туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Напомним, в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китай в прошлом году, 2024 год был объявлен "Годом казахстанского туризма в Китае".



В ходе официальной встречи Министерством туризма и спорта РК была представлена Концепция проведения Года казахстанского туризма, которая предусматривает ряд значимых мероприятий в крупных городах Китая.



Открытие Года туризма запланировано в конце марта 2024 года, а всего планируется проведение более 25 различных мероприятий.

"Китай является одним из приоритетных туристских рынков и партнеров для Казахстана. Это связано и с географическим расположением двух стран и глубокими историческими связями по Шелковому пути. На сегодняшний день показатели туристского потока между нашими странами возвращаются к допандемийным", - отметил Ермек Маржикпаев.

Также в ходе встречи стороны обсудили другие вопросы сотрудничества, включая маркетинг и инвестиции в туризме, усиление взаимного сотрудничества между туристскими организациями стран, а также обмен опытом.