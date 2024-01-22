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Началась подготовка к году казахстанского туризма в Китае

Сегодня, 12:04
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gov.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: gov.kz

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев обсудил с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели планы по проведению Года казахстанского туризма в Китае и вопросы взаимного сотрудничества в сфере туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Напомним, в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китай в прошлом году, 2024 год был объявлен "Годом казахстанского туризма в Китае".

В ходе официальной встречи Министерством туризма и спорта РК была представлена Концепция проведения Года казахстанского туризма, которая предусматривает ряд значимых мероприятий в крупных городах Китая.

Открытие Года туризма запланировано в конце марта 2024 года, а всего планируется проведение более 25 различных мероприятий.

"Китай является одним из приоритетных туристских рынков и партнеров для Казахстана. Это связано и с географическим расположением двух стран и глубокими историческими связями по Шелковому пути. На сегодняшний день показатели туристского потока между нашими странами возвращаются к допандемийным", - отметил Ермек Маржикпаев.

Также в ходе встречи стороны обсудили другие вопросы сотрудничества, включая маркетинг и инвестиции в туризме, усиление взаимного сотрудничества между туристскими организациями стран, а также обмен опытом.

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