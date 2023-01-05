На ТЭЦ Риддера снова произошла авария

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Об очередной аварии на ТЭЦ Риддера сообщил в своём Instagram аким ВКО Даниал Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"Халатное отношение руководства АО "Риддер ТЭЦ" к эксплуатации теплоцентрали привело к тому, что вновь была затоплена багерная станция. Такая ситуация уже была 5 ноября прошлого года. И тогда огромными усилиями подрядных организаций нам удалось откачать мазут и восстановить работу всех агрегатов багерной. Однако именно по вине руководства ТЭЦ ситуация вновь повторилась", - написал Ахметов.

По его словам, в настоящее время идут работы по ликвидации аварии.

"По информации штаба по ЧС, в течение 3-4 часов последствия аварии будут ликвидированы. Хочу успокоить жителей Риддера, произошедшая ситуация не повлияет на работу станции. Причин для беспокойства нет. Подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ идёт по графику. Сейчас на месте специалисты штаба выясняют причины произошедшего", - отметил аким региона.