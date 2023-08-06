На побои от полицейских пожаловался житель СКО
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В управление полиции Петропавловска поступило сообщение от 44-летнего жителя Аккайынского района СКО о том, что его избили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Потерпевший записал видеообращение в социальных сетях.
Сейчас мужчина находится на лечении в многопрофильной областной больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильное.
"В ходе проведённой проверки потерпевший пояснил, что телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции в селе Киялы Аккайынского района. По данному факту проведена проверка, опрошены свидетели, произведены первоначальные следственные действия. Управлением собственной безопасности департамента полиции СКО данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Начато досудебное расследование по части 4 пункту 1 статьи 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции СКО.
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