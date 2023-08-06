На побои от полицейских пожаловался житель СКО

В управление полиции Петропавловска поступило сообщение от 44-летнего жителя Аккайынского района СКО о том, что его избили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Потерпевший записал видеообращение в социальных сетях.

Сейчас мужчина находится на лечении в многопрофильной областной больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильное.