  • 6 Августа, 17:55
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На побои от полицейских пожаловался житель СКО

Сегодня, 17:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: pixabay.com

В управление полиции Петропавловска поступило сообщение от 44-летнего жителя Аккайынского района СКО о том, что его избили полицейские,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. 

Потерпевший записал видеообращение в социальных сетях.

Сейчас мужчина находится на лечении в многопрофильной областной больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильное. 

"В ходе проведённой проверки потерпевший пояснил, что телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции в селе Киялы Аккайынского района. По данному факту проведена проверка, опрошены свидетели, произведены первоначальные следственные действия. Управлением собственной безопасности департамента полиции СКО данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Начато досудебное расследование по части 4 пункту 1 статьи 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции СКО.

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