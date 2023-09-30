На окраине жизни: как в приграничных с Россией сёлах области Абай живут без дорог, света и надежды

Жители Бородулихинского района области Абай надеялись на особое внимание властей после ликвидации летних масштабных пожаров. Мол, "регион пострадал, теперь то про нас вспомнят"! Дороги, освещение, досуговая инфраструктура и даже пастбища – всего этого нет в некоторых населённых пунктах. Прямые обращения в окружной и районный акимат остаются безрезультатными, денег нет. Поэтому инициативная группа сельчан из нескольких приграничных с Россией населённых пунктов обратилась к корреспонденту BaigeNews.kz. По просьбе жителей мы решили посмотреть, как живут люди у северных ворот области Абай.

Обратите внимание на наше состояние!

Бородулихинский район – наименьший по территории из районов области Абай. Но самый плодородный. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнух, рожь. Земледельцы засевали поля так активно, что теперь людям не хватает пастбищ для выпаса скота. Поэтому некоторые отчаявшиеся жители сокращают домашнее поголовье. Нехватка пастбищных угодий по району – десятки тысяч гектар. Однако главная проблема района – это отсутствие ремонта дороги. За последние 30 лет в этом году здесь впервые провели средний ремонт дороги районного значения.

В частности к нам обратились жители села Аул, что в 20 километрах от границы с Российской Федерацией. Это самый оживлённый и многочисленный пункт пропуска в области, где ежедневно из страны в страну переходят сотни человек. Всего в области 4 таможни - три в Бородулихинском районе и один в Бескарагайском районе.

Дорога через пограничный пункт Аул - это прямой и самый короткий путь по направлению в Рубцовск, Барнаул и Новосибирск. Однако дорога здесь во все времена была не самого лучшего сорта, чему не перестают удивляться иностранцы. На протяжении всех 120 км от Семея до границы РФ можно увидеть разновременной ремонт, заплатки, ямы, отсутствие разметки. В приграничных сёлах ситуация обстоит намного хуже. Причём мучаются от этого не только туристы и местные жители, а все, кому не безразличен имидж региона и страны в целом.

За 50 километров до границы, мы, ещё находясь на земле Абая, уже почувствовали себя гостями соседней страны. От гостеприимного оператора связи пришло сообщение: "Добро пожаловать в Россию" и предложение перейти в роуминг. Из 4-х популярных в области Абай сотовых операторов в селе Аул действуют только два. Остальных накрывает волна сигналов российской сотовой связи.

В селе Аул живёт 600 человек, раньше он носил имя Красный Аул, но с обретением Независимости населённый пункт было решено "обесцветить".

Село, которое и так расположено рядом с сосновым бором, просто утопает в зелени. Деревья понемногу захватывают свободные участки улиц. На фундаментах, которые ещё напоминают о местоположении домов и социальных объектов, бушует дикая поросль кустарников и лиственных деревьев. Большинство развалин – история с приставкой "бывший" - бывший клуб, бывшая школа, бывший детсад.

В селе располагается авто- и железно-дорожный переход. Внимание привлекает старинное здание вокзала и водонапорной трубы 1909 года постройки. А самое старое строение датируется 1893 годом.

Больше 30-ти лет назад жизнь в селе била ключом. А сейчас во всём чувствуется упаднический дух. Жители живут в темноте - на улицах почти нет освещения. Но в этом году здесь впервые за долгое время загорелись фонари. Пилотный проект стоимостью 500 тысяч тенге позволил осветить полторы улицы - Подборную и наполовину Вокзальную. Инвестор на свои средства приобрёл 31 опору. А чтобы сэкономить ещё больше, администрация снизила давление на кабели и закупила современные энергосберегающие источники. Если проект зарекомендует себя, то в следующем году ещё больше аульчан будут гулять по вечерам при свете фонарей.

В селе по-прежнему нет асфальтированных дорог, инфраструктуры для отдыха и развития детей. Пару недель назад здесь залили бетонную основу для будущей площадки. Её планируют оборудовать на сэкономленные 5 млн. тенге, которые остались от строительства футбольного поля и детской площадки в соседнем селе Карастели.

Аул и Карастели входят в состав Бакинского сельского округа с административным центом во втором. Расстояние между ними - всего 1,7 км. Село Карастели было основано в 50-х годах ХХ века для продолжения целинной эпопеи на территории Семипалатинской области. Здесь бороздили поля и увеличивали поголовье Казахской белоголовой породы КРС. Преемники продолжают это дело.

Если сравнивать два населённых пункта, то разница очевидна. В Карастелях есть общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, Парк победы, Дом культуры, большая часть магазинов, футбольное поле и администрация округа - среднестатистическое село с условиями для жизни.

Аул больше напоминает круглосуточный приграничный пункт пропуска. Здесь действует ЖД вокзал, пограничная застава, а через забор - начальная школа. Медпункт и почта располагаются в частных домостроениях. В следующем году здесь начнётся строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), а почтовое отделение переедет в типовое здание села Карастели.

Жители просят построить переход через железнодорожные линии. Из-за составов, которые порой стоят здесь месяцами, люди вынуждены обходить их и прибавлять к своему и без того не простому пути, ещё километр, или проходить под составами. Взрослые сельчане до сих пор помнят ряд несчастных случаев, когда из-за внезапного движения вагонов люди умирали на рельсах.

Администрация считает два села одним, единым населённым пунктом и не делит их. Но жители Аула считают себя обделёнными, ведь на Карастели тратится больше бюджетных денег.

Но, пожалуй, то, что действительно отдаляет народ друг от друга – это дорога, которая в идеале должна соединять два села.

Житель села Аул Асхат Ахмадиев живёт здесь 12 лет. Приехал сюда по распределению. В прошлом - пограничник, а сейчас занимается частным извозом. Пока носил погоны, не мог рассказывать вслух о проблемах односельчан. Но как только официальный "груз" пал с плеч, он решил поведать, как страдают жители.

"Весной и осенью дорогу между нашими сёлами размывает, зимой задувает. Её фактически нет. Посмотрите. Одно направление. Это испытание для машин и людей. Жители ходят из одного села в другое пешком в любую погоду. Зимой, если дорога чищенная, я подвожу попутчиков. А если дорога заметена, что часто бывает, машины не выезжают. Для нас дороги – это роскошь, хотя мы такие же налогоплательщики, как в городах", - выразил своё мнение Асхат Ахмадиев .

За свой счёт!

Дорога между сёлами – это испытание для людей и автомобилей. Когда её ремонтировали в последний раз, не помнят даже старожилы. Но, по словам жителей, асфальт, который выглядывает из-за ям и грунта, времён советского союза.

Ежегодные напоминания о проблеме в акиматы разных уровней не приносили результата. По словам жителей села Аул, когда они попросили разровнять дорогу в очередной раз, в администрации округа им ответили, что пока нет средств. А когда сельчане заговорили о том, что готовы сами заправить грейдер, и показать свою щедрость на телевизионные камеры, нашлись и средства, и техника.

"Когда мы начали обсуждать в чате то, что хотим сами оплатить затраты на грейдеровку дороги между сёлами и пригласить журналистов, они перезванивают и говорят, что уже сами договорились о грейдеровке на конец месяца, - рассказал Асхат. - У этой дороги большая нагрузка. И нужен хороший ремонт, ведь здесь часто ездят большегрузы".

А ещё по дороге каждый день ездят учителя, продавцы, таксисты, врачи, пациенты амбулаторий, школьники. Дорога не просто соединяет два села, а обеспечивает жизнедеятельность обоих пунктов.

В начальной школе села Аул, которой долгие годы требуется ремонт кровли и замена старых окон на пластиковые, учится 25 детей, работает 5 учителей, четверо из которых каждый день приезжают из Карастелей на собственном автомобиле.

"Когда еду по дороге, то отключается тормоз. Машина уже не в первый раз ломается, а запчасти дорогие", - говорит сотрудница школы.

С такой же проблемой, но в больших масштабах, сталкивается водитель школьного автобуса, который возит больше 50-ти детей из Аула в общеобразовательную школу села Карастели. По словам директора школы, новые запасные части - это отдельная и большая статья расходов.

"С подвозом детей у нас проблем нет, ребята каждый день получают знания. Если по каким то причинам опаздывают - то мы спускаем уроки. Проблема в том, что из-за дороги мы бесконечно ремонтируем технику. Это правда. С каждым годом дорога всё хуже. А ремонт - дороже. Наши автомобили марки "ПАЗ" 2007 и 2014 годов выпуска пока справляются, но их уже пора списывать. Срок службы для перевозки детей - 10 лет. А если учесть, по какой дороге они ездят, то и того меньше, - рассказала директор Карастелёвской средней школы Галина Морозкина. - Нам нравится жить здесь - воздух чистый, село спокойное, дети и внуки рядом. Но вот дороги…"

Нелегко приходится и предпринимателям, которые теряют прибыль из-за разбитой дороги. Роза Багаева уже привыкла к тому, что работники торговых фирм отказываются везти ей товар. Поэтому нередко витрины её торговой лавки пустуют.

"Самая большая проблема у нас - это дороги. Каждый год обещают отремонтировать, но всё так и остаётся. Ещё при советской власти как была эта дорога, так и осталась. Приходится самой возить товары из Семея. А это время. Магазин закроешь и уедешь. Так что фирмы не все ездят в нашу деревню. А весной и зимой вообще непроходимый путь. В такие периоды и вовсе без продуктов остаёмся", - рассказала жительница села Карастели Роза Багаева.

Её коллега Калиева Майгуль работает продавцом на противоположной стороне дороги в магазине села Аул, но вынуждена каждый день ездить на работу из Карастелей.

"Раньше я ходила на работу пешком, а два года назад мы с мужем купили машину. Сейчас он возит меня на работу. Иногда думаю, как безопаснее добраться - пешком или на транспорте - запчасти выходят из строя, дорога и правда уже замучила всех нас. Обратите, пожалуйста, внимание", - обратилась Майгуль Калиева к руководству района.

За разъяснением проблемы мы обратились к руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Эльдару Конорбаеву. Он рассказал, что по данному участку разработана сметная документация на сумму 350 млн. тенге. Проект находится на ведомственной экспертизе. Сроки ремонта будут определены после конкурсных процедур.

"После получения положительного заключения ведомственной экспертизы по данному проекту будет направлена бюджетная заявка в управление дорог для рассмотрения и выделения денег. Средний ремонт предусматривает фрезеровку существующего покрытия, очистку основания, выравнивающий слой, укрепление обочины и другие процедуры", - пояснил Эльдар Конорбаев.

Дороги или вода? Выбирайте!

До 2012 года жители Аула покупали питьевую воду, а 11 лет назад подрядчики организовали в селе долгожданный водопровод. Теперь коммунальное благо есть в каждом доме. Правда, на память о себе рабочие оставили дороги с вывернутым наружу слоем глины. С этой проблемой за последние 10 лет столкнулись жители многих районов области Абай. В результате вместо грунтовых дорог, которые раньше естественным образом впитывали воду, люди получили месиво из глины и песка. А лужи расширили свои водные бассейны.

По этому поводу в районном отделе ЖКХ дали вполне конкретное объяснение.

"Если работы по прокладке водо-оснащения касаются асфальтового покрытия, то при разработке ПСД проектировщик закладывает в смету и восстановительные работы. То есть он обязан восстановить такие же дороги, какие были до этого. Но если речь идёт о грунтовых дорогах, то тут ничего не сделать. Они просто выравнивают, чтобы не было просадок. Тут надо смотреть, что важнее – питьевая вода или дороги", - прокомментировал несовершенную систему приоритетов Эльдар Конорбаев и предложил поработать над этим местным акимам. - Не сразу всё строится. Это зависит ещё и от акимов сельских округов. Пусть заявляют о необходимости ремонта внутрипоселковых дорог. От них таких заявок ещё не поступало".

По остаточному принципу

В Ауле живут пограничники, которые работают на пропускном пункте. Нередко их жёны, не видя в бесперспективном селе надежды на светлое будущее, уезжают жить в Семей. Мужчины не задерживаются долго, и отправляются вслед за своими супругами.

"Вы видели, где они строят детскую площадку? У дороги, там машины летают, пылят. Аким сказал, что всё было согласовано. Да они смеются над нами. Освещения в деревне нет, просто бардак! Для детей вообще ничего нет. Здесь живут военнослужащие, бюджетники. Все они боятся говорить, молчат. Ничего прекрасного здесь нет. 15 лет здесь живу, слышу только обещания", - выразила своё мнение жительница села Аул Анара Жетынбаева.

В Карастелях за счёт бюджетных денег построили новое футбольное поле, детскую площадку, сцену, уложили брусчатку. За счёт средств спонсора появились реконструированный банкетный зал на 200 человек, малые архитектурные формы стоимостью 1 млн. тенге, ограждение парка за 8 млн. В ауле таких меценатов нет, поэтому надежда только на государство.

По мнению местной власти, за десятилетия жители действительно отчаялись ждать положительных изменений и их можно понять. Но именно в этом году в Ауле приступили к реализации ряда социальных проектов. Аким Бакинского сельского округа Нурлан Алипбаев рассказал о том, какие шаги удаётся сделать администрации в сторону Нового Казахстана.

"В этом году в селе Аул начали строить детскую площадку на сэкономленные средства. Здесь будет новое тартановое покрытие. Она станет частью большого благоустроенного парка, который мы хотим разбить в этом месте, где раньше была большая типовая школа. Место для площадки выбрано не случайно, оно согласовано с местным населением", - ответил на претензии сельчан по поводу места детской площадки Нурлан Алипбаев и позже добавил. - Я хочу возродить то место, где была старая школа. Моя душа просит!

В следующем году по линии Минздрава через дорогу от площадки начнётся строительство фельдшерско-акушерского пункта. Участок оформлен и уже прошёл радиологический контроль. Почтовое отделение из старого домостроения начала ХХ века переедет в типовое здание села Карастели. Из свершившихся планов – свой спецтранспорт для окружного пожарного поста. Противопожарную безопасность для жителей двух сёл постарается обеспечивать "ЗИЛ 131".

Местная власть пытается ускорить приближение заветного ремонта дороги Аул-Карастели, поэтому заключило договор с инвестором.

"Чтобы ускорить решение проблемы, мы подключили нашего инвестора, который проспонсирует разработку ПСД на сумму 500 тысяч тенге. Согласно договора, предприятие уже выплатило 250 тысяч, по изготовлению будет выплачено остальное. Я знаю, для жителей это самый больной вопрос. При встрече мы обговорили и внутрипоселковые дороги. На сегодня асфальтированные дороги есть пока только в Карастелях", - рассказал аким Бакинского сельского округа Нурлан Алипбаев.

Он пообещал, что в ближайшие дни по местной "полосе препятствий" всё же проедет грейдер и по возможности уберёт с пути трамплины, чтобы хоть немного облегчить передвижение жителям двух сёл.

"Живём как в болоте"

Кроме аульчан в редакцию обратились и жители посёлка Орловка Переменовского сельского округа. Их село стоит буквально на границе. Если в Ауле живут пограничники, то подавляющая часть мужского населения Орловки и всего Переменовского сельского округа работает на Жезкентском горно-обогатительном комбинате.

Фото жителей Орловки.

"У нас много вопросов к районному и областному руководству. Первое – это дороги. Мы словно живём на болоте. Это же не правильно, что люди в деревнях должны или плавать по улицам, или вязнуть в глине. Из-за состояния дорог к нам не приезжает карета скорой помощи. Во вторых у нас нет освещения, поэтому всегда сопровождаем детей-школьников. У нас нет пастбищ. С одной стороны все поля отданы под пашни, с другой стороны уже граница. У нас нет доступа к скотомогильникам, они для нас закрыты. Нет в селе инфраструктуры для детей. Мы просто забыты. Вот и вынуждены многие социальные вопросы решать сами", - выразил мнение жителей села Орловка Болат Кошурбаев.

Состояние дорог в Бородулихинском районе и правда оставляет желать лучшего. По словам руководителя отдела ЖКХ Эльдара Конорбаева, ежегодно на содержание дорог всего района выделяется менее 100 млн. тенге. Например, в этом году - 93 млн. Этого хватает только на очистку дорог в зимнее время, грейдеровку, покос травы и немного на ямочный ремонт. Восстановление внутрипоселковых дорог и дорог между сёлами районная казна себе позволить не может. Вот и приходится надеяться на областную, республиканскую казну и различные госпрограммы.

Так, в этом году по программе "Ауыл - Ел Бесiгi" дополнительно выделили 280 млн. тенге, за счёт которых обновили 4.5 км дорог дороги внутри сёл Дмитриевка, Михайличенково и посёлок Жезкент. До Орловки коммунальщики не дошли.

"Пока ремонт дорог внутри Орловки не планируется. Так как есть более приоритетные сёла. Но мы хотим уделить внимание каждому селу. Всё зависит от финансов. Денег не хватает", - заключил Эльдар Конорбаев.

Положение сельчан из Орловки очень похоже на жизнь во многих других сёлах области и страны в целом. Их бьёт одним и тем же сапогом – это нехватка денег и равнодушие. Если в населённом пункте нет стратегического объекта или щедрого мецената – то надежда на внимание власти постепенно затухает, а с ней и само село.

Фото и видео: Альбина Халел.