На какой стадии находится строительство Россией трех ТЭЦ в Казахстане, сообщили в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве сообщил о том, на каком этапе находится строительство Россией трех ТЭЦ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В Кокшетау вносятся корректировки в технико-экономических обоснование. Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью строительства в текущем году. По другим проектам-завершаются разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации. В настоящее время идет также согласование в России в части предоставления льгот, займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования", - сказал министр.

Напомним, что соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане было подписано в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург. Сообщалось, что новые станции в Семее и Кокшетау появятся в 2027 году. ТЭЦ в Усть-Каменогорске планируют запустить в 2030 году.