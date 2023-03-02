На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры

На 22 процента в среднем возросла заработная плата работников организаций культуры и архивного дела с 1 января 2023 года в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева о стопроцентном повышении заработной платы до 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и спорта.

Таким образом, за последние два года около 64 тысяч работников культуры и архивного дела стали зарабатывать в среднем на 45 процентов больше.

"Отметим, что с января 2023 года повысился оклад для всех категорий сотрудников. Наряду с руководителями и основным персоналом, повышение также получили такие работники, как уборщицы, охранники, вахтеры", - отметил вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

Министерство инициирует и дальнейшее повышение. В планах увеличить заработную плату концертмейстерам творческих вузов. Идет активная работа по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.

Добавим, что почти в два раза вырос оклад работников организаций культуры со статусом "национальный". На сегодня в стране пять таких организаций. В будущем министерство планирует расширить перечень данных объектов.