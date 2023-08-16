На 15 дней раньше завершился ремонт проспекта аль-Фараби в Алматы

Общая протяженность проспекта аль-Фараби от проспекта Достык до улицы Аскарова составляет более девяти километров. В июле начат средний ремонт данного участка, и планировалось завершить работы до 31 августа, передаёт BaigeNews.kz.



В настоящее время по проспекту аль-Фараби ведутся работы на мосту через реку Есентай. После завершения реконструкции на проезжей части данного участка будет уложен верхний слой полимерного асфальтобетонного покрытия.

Полимер имеет уникальные свойства, ожидается усиление износостойкости, что позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 до 8-10 лет.



Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 километров. В 2023 году акиматом планируется отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 километров.