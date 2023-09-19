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МСХ РК: внутренние потребности страны будут обеспечены зерном

Сегодня, 16:22
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: ortcom.kz

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заверил, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены зерном. И это несмотря на то, что проливные дожди уничтожили часть урожая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По данным акиматов, прогноз урожая зерновых составляет порядка 16 миллионов тонн. Плюс 3 миллиона переходящих прошлогодних остатков. Итого – 19 миллионов тонн. То есть мы внутреннюю потребность обеспечиваем полностью. Плюс экспортный потенциал немного снизится, но свои традиционные рынки мы сохраним", - сказал министр.

Также Айдарбек Сапаров заверил, что переживать на счет роста цен на зерно тоже не стоит.

"На повышение цены на зерно влияет множество факторов. В случае чего есть стабилизационный фонд, субсидирование хлеба. Все необходимые меры будут приняты", - отметил министр.

Айдарбек Сапаров также пообещал, что с продовольственной безопасностью всё будет в порядке.

"По продовольственной безопасности проблем не будет, как министр заявляю", - сказал он.

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