МСХ РК: внутренние потребности страны будут обеспечены зерном
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Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заверил, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены зерном. И это несмотря на то, что проливные дожди уничтожили часть урожая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По данным акиматов, прогноз урожая зерновых составляет порядка 16 миллионов тонн. Плюс 3 миллиона переходящих прошлогодних остатков. Итого – 19 миллионов тонн. То есть мы внутреннюю потребность обеспечиваем полностью. Плюс экспортный потенциал немного снизится, но свои традиционные рынки мы сохраним", - сказал министр.
Также Айдарбек Сапаров заверил, что переживать на счет роста цен на зерно тоже не стоит.
"На повышение цены на зерно влияет множество факторов. В случае чего есть стабилизационный фонд, субсидирование хлеба. Все необходимые меры будут приняты", - отметил министр.
Айдарбек Сапаров также пообещал, что с продовольственной безопасностью всё будет в порядке.
"По продовольственной безопасности проблем не будет, как министр заявляю", - сказал он.
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