МСХ РК: внутренние потребности страны будут обеспечены зерном

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заверил, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены зерном. И это несмотря на то, что проливные дожди уничтожили часть урожая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По данным акиматов, прогноз урожая зерновых составляет порядка 16 миллионов тонн. Плюс 3 миллиона переходящих прошлогодних остатков. Итого – 19 миллионов тонн. То есть мы внутреннюю потребность обеспечиваем полностью. Плюс экспортный потенциал немного снизится, но свои традиционные рынки мы сохраним", - сказал министр.

Также Айдарбек Сапаров заверил, что переживать на счет роста цен на зерно тоже не стоит.

"На повышение цены на зерно влияет множество факторов. В случае чего есть стабилизационный фонд, субсидирование хлеба. Все необходимые меры будут приняты", - отметил министр.

Айдарбек Сапаров также пообещал, что с продовольственной безопасностью всё будет в порядке.