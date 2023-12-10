Мощный торнадо в США оставил без света 80 тысяч человек и убил шестерых

В американском штате Теннесси США накануне прошел разрушительный ураган, который оставил без света десятки тысяч местных жителей. По данным экстренных служб, торнадо ушёс жизни шестерыъ человек, среди кторых двухлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Один из пострадавших умер в своём трейлере: ураган поднял жилище на колёсах в воздух и сбросил его на другой дом. Еще 23 человека получили травмы и были госпитализированы в больницы. На данный момент полиции удалось опознать только троих из шести жертв стихии.

По словам мэра города Кларксвилль Джо Питтса, торнадо причинил штату серьёзный ущерб. Без электричества остались более 80 тысяч потребителей в Теннеси.