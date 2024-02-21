Минторговли приступило к оцифровке движения социально значимых продуктов

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова сообщила, что в Казахстане начали работу по оцифровке движения социально значимых продовольственных товаров от производителей до конечного потребителя, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процедура стала возможной в рамках реализации цифрового зеркала Национальной системы прослеживаемости товаров.

"Для успешной её реализации нам необходимо предусмотреть обязательное применение Национального каталога товаров, который поможет идентифицировать социально-значимый товар и отследить его движение по всей цепочке", - подчеркнула спикер.

В итоге, по словам Бижановой, будет обеспечена прозрачная прослеживаемость товара, выявлены непродуктивные посредники, определены реальные барьеры. Это, в свою очередь, позволит целенаправленно бороться с инфляцией и эффективно использовать механизмы стабилизации цен.