Минторговли приступило к оцифровке движения социально значимых продуктов
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Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова сообщила, что в Казахстане начали работу по оцифровке движения социально значимых продовольственных товаров от производителей до конечного потребителя, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Процедура стала возможной в рамках реализации цифрового зеркала Национальной системы прослеживаемости товаров.
"Для успешной её реализации нам необходимо предусмотреть обязательное применение Национального каталога товаров, который поможет идентифицировать социально-значимый товар и отследить его движение по всей цепочке", - подчеркнула спикер.
В итоге, по словам Бижановой, будет обеспечена прозрачная прослеживаемость товара, выявлены непродуктивные посредники, определены реальные барьеры. Это, в свою очередь, позволит целенаправленно бороться с инфляцией и эффективно использовать механизмы стабилизации цен.
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