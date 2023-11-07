Минимальный урожай пшеницы собрали в Казахстане за 11 лет
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Урожайность пшеницы в РК оказалась минимальной за 11 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Data Hub.
Согласно данным бюро национальной статистики РК, показатель урожайности стал самым низким с 2012 года, когда он составлял 7,9 ц/га.
Глава Минсельхоза РК Айдарбек Сапаров подвёл итоги непростой уборочной кампании этого года: с зерновыми заканчивают во всех регионах страны.
"Площадь уборки пшеницы составила 13,4 млн гектаров, намолочено около 11,4 млн тонн примерно по 8,6 центнера с гектара.
Цифры по объёмам урожая опять же на минимуме. Впрочем, с учетом их предварительного характера, они хотя бы сопоставимы с 2021-м (11,8 млн тонн) и 2019-м (11,5 млн тонн), пусть тогда и была выше урожайность", - говорится в сообщении.
Тогда как убранная площадь в этом году, наоборот, на максимуме с 2011 года. Результатам это в итоге никак не помогло из-за погоды: в ключевых "зерновых" регионах шли долгие проливные дожди.
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