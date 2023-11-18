Международный форум "Арманда" прошел в Актобе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с известным медиаменеджером Арманом Давлетяровым и мастером вольной борьбы Казахстана Исламом Байрамуковым, которые прибыли в Актобе для проведения международного образовательного бизнес-форума "Арманда", передаёт BaigeNews.kz.

"Формирование толерантности в обществе — залог единства. А многовекторная политика - это проявление суверенитета. Об этом говорит и Президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому мы рады, что среди нас есть граждане, которые формируют позитивное, созидательное общественное мнение. Уверен, что на форуме "Арманда" актюбинцы найдут необходимые знания", — сказал Асхат Шахаров.

Форум прошел во второй половине дня в здании Өнер орталығы. Его основатель и идейный вдохновитель Арман Давлетяров отметил, что форум направлен на создание пространства для здоровых дискуссий по наиболее актуальным для казахстанского общества темам: образование, сохранение семейных ценностей, духовное и социальное развитие молодежи.

"Чтобы быть успешными, реализовать себя в профессии, необходимо много работать, а в вашем случае еще и много учиться", — обратился к актюбинской молодежи Арман Давлетяров.

Он поднял острую проблему современности – суициды. Для предотвращения трагедий гость посоветовал родителям больше внимания уделять детям, личным контактам с ними, быть искренними в отношениях, стать образцом поведения, учить жизни на собственном примере, не ограничиваясь наставлениями, краткими вопросами и ответами.

О своем пути к успеху также рассказали известный айтыскер акын, телеведущий, автор книги "Сөз менеджменті" Жандарбек Булгаков и именитый спортсмен Ислам Байрамуков.

Пришедших гостей от имени актюбинской общественности поблагодарил депутат областного маслихата Марат Койлыбаев. По его словам, такие известные личности сделали себя сами, были простыми сельскими детьми и достигли успеха благодаря упорному труду. Приехали на форум, чтобы рассказать молодежи о себе.