Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане

Фото: facebook.com/@Асхат Оралов

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов посетил Евразийскую международную книжную ярмарку-выставку Eurasian Book Fair-2023, проходящую на территории центра EXPO в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Масштабное мероприятие, успевшее стать традиционным, проводят в шестой раз.

В столицу Казахстана съехались представители издательского, книгопечатного и книготоргового бизнеса, писатели и любители литературы из почти 40 стран.

"Я осмотрел стенды и поприветствовал организаторов и участников ярмарки, писателей, представителей интеллигенции и других присутствовавших. Это мероприятие - хороший шанс для нашего бизнеса найти новых партнёров, для авторов - выйти на новую аудиторию. А для читателей это замечательная возможность разделить своё увлечение с такими же ценителями литературы, поучаствовать в разных мастер-классах, побывать на презентациях новых книг, автограф-сессиях и лекциях", - отметил министр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что министерство культуры и спорта упорно работает в этом направлении: издает книги в разных жанрах, пополняет фонды государственных библиотек, проводит конкурсы молодых писателей и поэтов, организовывает литературные фестивали и форумы.

Например, реализовывается проект "Жаңа қазақ әдебиеті". В 2022 году при поддержке МКС РК издано 188 наименований книг тиражом в 506 тысяч экземпляров. В этом году будет запущена Президентская литературная премия.

Eurasian Book Fair продлится до 23 апреля — Всемирного дня книги и авторского права.