Меньше CO2 и больше деревьев: Брекешев рассказал об экологической перспективе Казахстана

Фото: Александр Шахбазов

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана провёл встречу с населением Алматы.

Жители мегаполиса спрашивали министра о проекте перевода ТЭЦ-2 на газ, а также о борьбе с мусором в горах и выхлопными газами от автомобилей, заезжающих в город из области. Корреспондент BaigeNews.kz собрал основные моменты со встречи.

Сбережение воды

Министр сообщил, что ведомство готовит новую редакцию Водного Кодекса, основная новелла – водосбережение.

"Нам необходимо сохранить ресурсный потенциал - наш водный ресурс, как сегодня, так и для будущих поколений. Ввод новых орошаемых земель, мы предполагаем, что будет возможен только с учетом водосберегающих технологий – капельного орошения. Просто так заливать водой поля сейчас по меньшей мере, нерационально, и в целом неправильно по отношению к водным ресурсам. Эту работу мы делаем совместно с депутатами Парламента", - сказал Брекешев.

Машины с сильными выхлопами будут отслеживать через "Сергек"

Что касается автотранспортных средств, выхлопы которых загрязняют воздух, то уже сейчас на въездах в Алматы установлен 21 пункт "Сергек", и 19 экопостов. За прошлый год проверяющие остановили около 15 тысяч машин, им выписаны штрафы на сумму около 80 миллионов тенге за превышение уровня вредных веществ в выхлопных газах.

Сегодня в законодательстве предусмотрена норма, позволяющая акимату самим принимать решения об ограничении въезда в город для машин с выхлопами, превышающими нормы.

Если акимат считает, что в городе показатель загрязняющих веществ превышает нормы, то он имеет право принять решение по ограничению въезда в город такого транспорта.

Соответствующие механизмы предусмотрены. Однако министерство разрабатывает новшество.

"Сейчас мы выступили с инициативой по внесению изменений в техрегламент, чтобы ранжировать автомобили по категориям, уровням загрязнения воздуха выхлопами, а также маркировать каждый автомобиль по уровню выхлопов при прохождении техосмотра. И тогда можно будет через "Сергек" видеть автомобили, которые не соответствуют евростандартам. И они будут автоматически высвечиваться, при заезде в город либо будут платить неустойку, либо их при подъезде в город будет видно и если будет запрет на въезд их категории загрязнения, то их можно будет развернуть", - сказал Сериккали Брекешев.

По словам министра, предложенные меры позволят к 2025 году снизить выбросы от автотранспорта на 20 процентов с 70 тысяч до 56 тысяч тонн за счет увеличения доли газовых и электроавтобусов, запрета на покупку муниципальной техники на дизеле.

До конца 2022 года 40 процентов общественного транспорта Алматы будет ездить либо на газе, либо на электричестве.

Электромобили

Астана и Алматы, по словам министра, дают импульс по переходу на более экологичный транспорт. Например, акимат Алматы выделяет места для бесплатной парковки электромобилей, утильсбор отменен на электромобили.

Кроме того, после завершения передачи имущества от оператора РОП в "Жасыл даму" обещают возобновить работу по увеличению числа зарядных станций для электрокаров.

Сбор мусора

Минэкологии совместно с Минобразования с 6 класса внедрил школьный предмет "Экология". Но без внедрения технологии по раздельному сбору мусора не обойтись. Несмотря на отмену проектов по строительству мусоросжигательных заводов, в Казахстане намерены активизировать раздельный сбор и сортировку мусора.

"Действенным способом была бы ответственность граждан за раздельный сбор и сортировку мусора. Недавно мы были в Хельсинки, где очень хорошо налажены раздельный сбор и сортировка мусора. Там сами жители говорили, что если не будут сортировать мусор, то им приходит штраф. Это, наверное, действенный инструмент, который поможет нашим гражданам более ответственно относиться к сортировке. Но сейчас пока в Казахстане мы не планируем вводить штрафные санкции", – сообщил Брекешев.

Правда, министр не уточнил, будут ли построены мусоросортировочные заводы и каким образом усилят переработку вторсырья.

Углеродная нейтральность

По Парижскому соглашению Казахстан должен сократить выбросы парниковых газов на 15 процентов к 2030 году от уровня 1990 года - около 284 миллионов в год. Казахстан должен эту цифру снизить.

"Сейчас мы совместно с МНЭ дорабатываем проект стратегии углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, который подразумевает ряд мероприятий, сокращение угольной генерации, увеличение доли ВИЭ - как ветровой, так и солнечной энергетики. К 2060 году планируем прийти к углеродной нейтральности. Что это такое? Это не обнуление выбросов парниковых газов, а нулевой баланс между выбросами и поглощением этих выбросов, либо реализация проектов, покрывающих парниковые выбросы", - объяснил министр.

Деревья

Минэкологии работает над программой по высадке 2 миллиардов деревьев. Министр отчитался, что в прошлом году план выполнили, в этом году еще 238 миллионов деревьев высадили. В городской агломерации Алматы есть план по высадке 15 миллионов деревьев. В тоже время, министерство ужесточает законодательство по вырубке деревьев.

Присутствоваший на встрече и.о. руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев рассказал, что несмотря на посадку новых деревьев, приходится вырубать аварийные старые деревья.

"В Алматы 4 миллиона деревьев, из них 84 тысячи деревья – старые и аварийные. Нами принята пятилетняя программа, в этом году сносим 5 тысяч деревьев, на той неделе начали работу", - отметил Адилбаев.

В тоже время, заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал, что в скором времени роща Баума, пребывающая сейчас в запустении, несмотря на статус особо охраняемой территории, будет реконструирована, и по ней можно будет гулять также, как по Ботаническому саду после реконструкции.

ТЭЦ-2

Вопрос перевода ТЭЦ-2 на газ – один из волнующих для Алматы. Активисты переживают, что переход на газ вместо угля не даст нужный эффект, но приведёт к удорожанию тарифа на отопление, горячую воду и свет на 30 процентов. Сериккали Брекешев ответил, что здесь важна забота об экологии, а технические нюансы должны разъяснять людям другие ведомства.

"Не вопрос, от какого газа будет питаться, мы в целом за то, чтобы снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Мы считаем, что одним из крупных источников загрязнения является угольная ТЭЦ-2, и мы рекомендуем перевести её на газ. Все остальное просчитывают соответствующие органы", - сказал Брекешев.

Он обещал вопросы, волнующие алматинцев, передать министру энергетики.

"Но заменить газовую станцию на ВИЭ невозможно полностью, так как есть вопросы по стабильности подачи тепла и электроэнергии для большого города. В Парижском соглашении есть пограничный углеродный налог. Он вводится в 2023 году без взимания платы, с 2026 года ЕС введёт именно плату за каждую тонну СО2, которая есть в продукции. Но этот вопрос мы отрегулируем", - отметил Брекешев.

Малоизученные месторождения

Брекешев сказал, что сейчас министерство прорабатывает госпрограмму геологоразведки на новые месторождения углеводородов, в том числе на газ. Эту программу обещат разработать в ближайшее время.

"Сейчас в Аральском бассейне в Кызылординской области начали проводить исследования на сейсмику на наличие углеводородов. Сейчас планируем сделать программу масштабную по разведке новых запасов углеводородов", - отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день у нас в Казахстане 15 нефтегазовых остаточных бассейна, из них 5 активно вовлечены в разработку и добычу, еще 5 малоперспективные, и еще 5 – малоизученные остаточные бассейны, но по мнению геологов, там есть определенный потенциал.

"Сейчас на законодательном уровне мы предлагаем для развития геологоразведки осуществить переход из геологического изучения недр на дальнейшую разведку и добычу в рамках улучшенного модельного контракта, когда недропользователь будет иметь преференции, налоговые льготы. Простыми словами, недропользователь будет проводить геологическое изучение недр и всё, что там находит, не оплачивая бонусы, не проходя дополнительные курсы, сразу начинает разведку и добычу. Это по малоизученным осадочным бассейнам", - заверил Брекешев.

Сланцевая нефть в Казахстане

По сланцевой нефти Брекешев ответил, что сейчас залежей сланцев как таковых нет, но есть отдельные месторождения, где есть проявления сланцевой нефти, по ним проводится определенная работа.

"Сейчас в законодательстве предусмотрели при постановке запасов на баланс в том числе учитывать и сланцевую нефть, чего раньше не было", - сказал министр.

Мусор в горах

По стихийным свалкам министр напомнил, что за их появление ответственны всех граждане страны. Но министерство тоже принимает меры, законодательные в том числе.