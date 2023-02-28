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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 10:47
108
Сегодня, 10:47
108
Фото: pixabay.com

Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о подготовке к паводковому периоду, передаёт BaigeNews.kz

"За два месяца текущего года построены 15,1 километра и отремонтировано около 24-х километров, возведено 16 километров временных дамб и свыше 41-го километра валов вокруг населённых пунктов. Очищено порядка пяти тысяч километров каналов и арыков, свыше 8,5 тысячи водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами. Проведено более двух тысяч сходов с населением, роздано более 55 тысяч рекомендаций с правилами поведения при наводнении", — рассказал он на заседании правительства. 

По его словам, в целях минимизации негативной информации в социальных сетях сотрудники МЧС регулярно информируют население в средствах массовой информации и на брифингах.

"В этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населённых пунктов. Призываем граждан своевременно вывозить снег из дворовых территории", — добавил Ильин. 

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#паводки #МЧС РК #потоп
Артём Волков Журналист
Сегодня, 10:47
108
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