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"Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов
Завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер". "Сити" выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhаmpionat.
Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи. Передачу с рикошетом выполнил Бернарду Силва. На 36-й минуте бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму и был заменен на Фила Фодена.
"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда второй раз играла в финале турнира, в 2021 году "Манчестер Сити" уступил английскому "Челси" (0:1). "Манчестер Сити" выиграл второй еврокубок в истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1970 году.
Впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграла команда, ранее не становившаяся победителем турнира. Тогда победителем впервые в истории стал "Челси". "Манчестер Сити" стал 23-м чемпионом соревнования.
Двукратным победителем Лиги чемпионов стал английский голкипер Скотт Карсон, который был в заявке "Манчестер Сити" и не провел ни одного матча за команду в этом сезоне. Впервые он стал победителем турнира в 2005 году, тогда он был игроком английского "Ливерпуля", который на Олимпийском стадионе в Стамбуле обыграл итальянский "Милан".
На групповом этапе Лиги чемпионов "Манчестер Сити" занял первое место в группе с дортмундской "Боруссией", "Севильей" и "Копенгагеном". В плей-офф "горожане" победили в противостояниях с "Лейпцигом" (1:1, 7:0), "Баварией" (3:0, 1:1) и "Реалом" (1:1, 4:0). "Интер" вышел со второго места из группы с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией Пльзень". В матчах плей-офф "нерадзурри" прошли "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфику" (2:0, 3:3) и "Милан" (2:0, 1:0).
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