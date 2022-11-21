Мама Геннадия Головкина во время голосования получила неожиданную реакцию

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Елизавета Сергеевна Головкина, мать заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, действующего чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBA в среднем весе, отдала свой голос за одного из кандидатов на избирательном участке №61 в общеобразовательной школе №48 города Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inkaraganda.kz.

"Я считаю, что прийти на выборы и проголосовать - это мой гражданский долг. Потому что мне совершенно небезразлично будущее нашей страны. Хочу, чтобы у нее был достойный руководитель", - поделилась мать чемпиона.

Пришедшие голосовать на данный участок в одно время вместе с Елизаветой Сергеевной, услышав знаменитую фамилию, стали приветствовать маму знаменитого боксера аплодисментами, благодарить ее за сына.

Елизавета Головкина в свою очередь призналась, что не ожидала такой реакции окружающих. Было заметно, что скромной женщине немного неловко. Опустив свой бюллетень в урну, она с улыбкой и благодарностью поприветствовала всех присутствующих.